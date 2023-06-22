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Премьера фэнтези-сериала «‎Библиотекарь»‎ в видеосервисе Wink состоится 29 июня

  • 22/06/2023, 15:05
Главную роль в проекте по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («‎Триггер», «‎Мажор»‎). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals.

Премьера фэнтези-сериала «‎Библиотекарь»‎ в видеосервисе Wink состоится 29 июняВидеосервисы Wink и more.tv сообщают, что премьера первого эпизода сериала в жанре городского фэнтези «Бибилиотекарь» (18+) состоится 29 июня 2023 года, а также представляют официальные трейлер и постер сериала.

Главную роль в проекте по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»), режиссером стал Игорь Твердохлебов («‎Триггер», «‎Мажор»‎). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals.

По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком Ростелеком Wink


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