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Трехфазные светофоры будут постепенно возвращать к прежнему режиму работы

  • 22/06/2023, 14:26
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Пешеходную фазу на светофорах ввели на 34 перекрестках в Новосибирске
Темпы перевода светофоров на новую систему работы в 3 фазы резко увеличились в областном центре в 2023 году. Однако есть планы по возврату к привычному режиму работы.

На сегодняшний день в пешеходная фаза введена на 34 перекрестках. Если в 2022 году светофоры по-новому начали работать на 9 перекрестках, в то в 2023 году уже 25 светофорных объектов работают в 3 фазы, одна из которых является пешеходной – в этот момент все машины стоят, а люди могут пересекать дорогу в любом направлении.

– Данные изменения выполнялись на основании анализа транспортных и пешеходных потоков и дорожно-транспортных происшествии. Пешеходная фаза вводится с 2022 года в соответствии с пунктом 7.2.6 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждении и направляющих устройств» на светофорных объектах, где суммарная интенсивность транспортных средств, поворачивающих в одно направление, более 120 ед./ч, а интенсивность движения пешеходов более 600 пеш./ч, для разделения пешеходного и транспортного потоков, что обеспечивает беспрепятственное и безопасное движение пешеходов на вышеуказанных участках дорог, – рассказали Infopro54 в мэрии  Новосибирска.

В администрации города добавили, что пешеходная фаза не затрудняет движение транспорта и не ведет к образованию дорожных заторов. Однако, глава городского центра организации дорожного движения Валерий Жарков в интервью «Новосибирским новостям» сообщил, что постепенно трехфазные светофоры будут переводить обратно на две фазы.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские ученые разработали интеллектуальный светофор. Прибор с помощью сейсмических датчиков реагирует на пешехода и автоматически включает запрещающий сигнал для автомобилей.

Фото Анны Гурьяновой

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пешеходная фаза светофоров организация дорожного движения


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