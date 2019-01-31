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«Ростелеком» мобилизует бизнес Сибири

  • 31/01/2019, 10:57
В прошлом году число абонентов-представителей делового сообщества выросло на 44 %.

«Мобильную связь» «Ростелекома» в Сибири активно использует бизнес. В прошлом году число абонентов-представителей делового сообщества выросло на 44 %. Наиболее охотно этой услугой компании пользуются предприниматели в трех сибирских областях – Иркутской, Кемеровской и Новосибирской, сообщили в пресс-службе компании.

Больше всего корпоративных клиентов «Мобильной связи» «Ростелекома» работают в Иркутской области. За 2018 год их количество увеличилось еще на 38 %. В Новосибирской и Кемеровской областях прирост пользователей услуги за год составил соответственно 52 и 50 %.

В прошлом году заметно вырос интерес бизнеса к «Мобильной связи» компании в Томской области (прирост абонентов здесь составил 111 %), в Красноярском крае (102 %) и в Республике Бурятия (89 %).

— Услуга «Мобильная связь» для «Ростелекома» достаточно молодая, на рынке с 2016 года. Однако динамика прироста числа корпоративных клиентов уже позволяет говорить о ее растущей популярности в бизнес-среде, — отмечает вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Вокруг каждого клиента компания стремится выстроить экосистему цифровых сервисов, учитывая его особенности и пожелания, используя индивидуальный подход. Мобильная связь дает нашим абонентам новые возможности для бизнеса, новые потребительские преимущества.

Интерес к услуге в первую очередь вызван привлекательной тарифной политикой компании, а также хорошим покрытием («Ростелеком» использует сети Tele2), сильной службой техподдержки и Единым личным кабинетом.

— В прошлом году «Ростелеком» вывел на рынок пакетное предложение «Вызов», учитывающее потребности разных бизнес-сегментов. Оно сразу нашло своих пользователей. В пакет помимо мобильной связи (вызовы – безлимитные) входит интернет и смс/ммс-сообщения. Кроме того, компания разработала для корпоративных пользователей мобильной связи дополнительные сервисы, которые превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место. С помощью новых услуг сотрудник получит полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам, поэтому даже в разъездах он может быть активным участником рабочих процессов, — рассказал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

Фото: пресс-служба компании

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