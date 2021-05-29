Прессы для производства мебели из Европы

Например, в сфере деревообработки активно используется оборудование, создающее давление — прессы. Прессование позволяет уплотнять при склеивании материалы, обеспечивает формирование различных профилей, обеспечивая высокое качество результата.

На что обращать внимание при выборе пресса

Высокий спрос всегда приводит к расширению предложения. Различных видов прессов для деревообработки на современном рынке представлен огромный выбор: есть гидравлические и электрогидравлические модели, вакуумные и пневматические, ручные и механические.

Если за отличительный признак взять элементы, передающие давление, все многообразие прессов можно разделить на группы: с гусеницами и жесткими плитками, мембранами и роликами, с лентами и эластичными диафрагмами.

Есть прессы колонные, рамные и коробчатые, с роботизированной, механизированной и ручной загрузкой, вертикальные и горизонтальные, холодные и горячие.

Как среди этого многообразия выбрать лучшее решение?

Для начала стоит определиться с задачами, которые оборудование призвано решать. Учитывайте и материалы, с которыми будет работать оборудование, возможности вашего производства, количество изготавливаемых деталей. Под любые задачи можно подобрать подходящее оборудование, поэтому не спешите — определите четко те критерии, которые вам важны, и только после этого приступайте к выбору. Определите для себя оптимальное сочетание цены и качества. Сегодня мебельные прессы предлагают десятки производителей, и в каждой ценовой категории можно найти достойные модели. Единственный нюанс: не стоит доверять излишне низким ценам и продукции noname — некачественный пресс это не только деньги, выброшенные на ветер при покупке оборудования, это еще и простои в производстве, сорванные контракты и так далее. Наконец, стоит найти продавца. Это важный момент. Хороший продавец всегда предложит вам возможность выбирать. Не можете определить лучшую модель? Проконсультируйтесь с менеджерами компании-продавца. Кроме того, хороший продавец гарантирует высокое качество своего продукта и обеспечит отличный сервис. Например, специалисты компании «САПЕМ-ИНВЕСТ» отлично знают техническое устройство предлагаемых к продаже прессов, так что смогут помочь вам выбрать модель именно под ваши запросы, обеспечат оперативное и грамотное сервисное, техническое обслуживание оборудования.

Прямо сейчас вы можете купить высококачественные прессы европейского производства, которые выведут ваш мебельный бизнес на новый уровень — для этого достаточно зайти на сайт компании «САПЕМ-ИНВЕСТ» по ссылке https://sapem.ru/katalog/oborudovanie/pressa-i-vajmy/ и оформить заказ. Ждем вас!

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