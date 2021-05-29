Прессы для производства мебели из Европы

Например, в сфере деревообработки активно используется оборудование, создающее давление — прессы. Прессование позволяет уплотнять при склеивании материалы, обеспечивает формирование различных профилей, обеспечивая высокое качество результата.
Высокий спрос всегда приводит к расширению предложения. Различных видов прессов для деревообработки на современном рынке представлен огромный выбор: есть гидравлические и электрогидравлические модели, вакуумные и пневматические, ручные и механические.
Если за отличительный признак взять элементы, передающие давление, все многообразие прессов можно разделить на группы: с гусеницами и жесткими плитками, мембранами и роликами, с лентами и эластичными диафрагмами.
Есть прессы колонные, рамные и коробчатые, с роботизированной, механизированной и ручной загрузкой, вертикальные и горизонтальные, холодные и горячие.
Как среди этого многообразия выбрать лучшее решение?
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Фото с сайта компании «САПЕМ-ИНВЕСТ»
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