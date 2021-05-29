Рекламодателям

Прессы для производства мебели из Европы

  • 29/05/2021, 06:26
Сегодня многие отрасли промышленности выстраиваются на процессах, которые осуществляются посредством специального оборудования. Деревообрабатывающая отрасль не стала исключением. Автоматизация позволяет не только сократить трудовые и временные ресурсы при решении тех или иных производственных задач, но и существенно расширяет границы возможного.

Например, в сфере деревообработки активно используется оборудование, создающее давление — прессы. Прессование позволяет уплотнять при склеивании материалы, обеспечивает формирование различных профилей, обеспечивая высокое качество результата.

На что обращать внимание при выборе пресса

Высокий спрос всегда приводит к расширению предложения. Различных видов прессов для деревообработки на современном рынке представлен огромный выбор: есть гидравлические и электрогидравлические модели, вакуумные и пневматические, ручные и механические.

Если за отличительный признак взять элементы, передающие давление, все многообразие прессов можно разделить на группы: с гусеницами и жесткими плитками, мембранами и роликами, с лентами и эластичными диафрагмами.

Есть прессы колонные, рамные и коробчатые, с роботизированной, механизированной и ручной загрузкой, вертикальные и горизонтальные, холодные и горячие.

Как среди этого многообразия выбрать лучшее решение?

  1. Для начала стоит определиться с задачами, которые оборудование призвано решать. Учитывайте и материалы, с которыми будет работать оборудование, возможности вашего производства, количество изготавливаемых деталей. Под любые задачи можно подобрать подходящее оборудование, поэтому не спешите — определите четко те критерии, которые вам важны, и только после этого приступайте к выбору.
  2. Определите для себя оптимальное сочетание цены и качества. Сегодня мебельные прессы предлагают десятки производителей, и в каждой ценовой категории можно найти достойные модели. Единственный нюанс: не стоит доверять излишне низким ценам и продукции noname — некачественный пресс это не только деньги, выброшенные на ветер при покупке оборудования, это еще и простои в производстве, сорванные контракты и так далее.
  3. Наконец, стоит найти продавца. Это важный момент. Хороший продавец всегда предложит вам возможность выбирать. Не можете определить лучшую модель? Проконсультируйтесь с менеджерами компании-продавца. Кроме того, хороший продавец гарантирует высокое качество своего продукта и обеспечит отличный сервис. Например, специалисты компании «САПЕМ-ИНВЕСТ» отлично знают техническое устройство предлагаемых к продаже прессов, так что смогут помочь вам выбрать модель именно под ваши запросы, обеспечат оперативное и грамотное сервисное, техническое обслуживание оборудования.

Прямо сейчас вы можете купить высококачественные прессы европейского производства, которые выведут ваш мебельный бизнес на новый уровень — для этого достаточно зайти на сайт компании «САПЕМ-ИНВЕСТ» по ссылке https://sapem.ru/katalog/oborudovanie/pressa-i-vajmy/ и оформить заказ. Ждем вас!

«Сапем-Инвест»
+7 (495) 780-99-86, office@sapem.ru
п. Правдинский, Московская область, Пушкинский р-н, ул. Фабричная, 4

Фото с  сайта компании «САПЕМ-ИНВЕСТ»

330

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Теги не заданы


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

Актуальный разговор

Яна Фомина: После карантина наша выручка выросла и продолжает расти

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Уголовное дело о хищении в образовательном учреждении свыше 6,7 млн рублей бюджетных средств передано в суд

28/05/2021, 19:32

В НГТУ НЭТИ разработали и начали проводить первую в России образовательную бизнес-игру по энергосбережению

28/05/2021, 14:54

Мэр Новосибирска объяснил, с чем связаны дорожные проблемы города

28/05/2021, 13:16

Документация на капремонт Октябрьского моста проходит экспертизу

28/05/2021, 13:07

В общепите Новосибирска идут проверки применения контрольно-кассовой техники

28/05/2021, 11:57

Две сибирские компании оказались в числе победителей премии «Автодилер года – 2021»

28/05/2021, 11:10

В отношении двух экспертов ТУАДа возбуждено уголовное дело

28/05/2021, 11:00

Новости компаний

ПСБ запустил сервис бесплатного подключения СБП для бизнеса, использующего R-Keeper, iiko и 1С

28/05/2021, 17:01

Программы рефинансирования кредитов банка «Открытие» признаны лучшими на рынке

28/05/2021, 11:24

Россиянам начали возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря

28/05/2021, 11:20

Клиенты ВТБ смогут подключать и менять бонусные опции по кредитной карте

28/05/2021, 11:04

Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Энергетика будущего» от СК Уралсиб Жизнь

28/05/2021, 10:40

Экономика

Средний прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

Импортозамещение в IT-сфере

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Бизнес и государство: взаимодействие или противостояние

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

Бассейн раздора в Краснообске

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Недвижимость

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

Технологии

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Телекоммуникации

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

Мэр Новосибирска объяснил, с чем связаны дорожные проблемы города

Концессионеру предъявили «контрафакт» и завышение стоимости работ

Инвестиции в качество жизни

«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска