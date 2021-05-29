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Образование за рубежом: инвестиции в своё будущее

  • 29/05/2021, 06:19
Значение высшего образования в современном мире переоценить сложно, но ещё важнее получить его в хорошем вузе. К сожалению, какого бы мы ни были мнения о Российских университетах или вузах СНГ, котируются они в мире не так высоко, как хотелось бы.

Обратите внимание: неплохие шансы удивить зарубежного HR дипломом ведущего технического вуза, ведь законы физики «меняются» крайне медленно, да и достижения советской науки кое-кто ещё помнит.

Поэтому, если в планах построить успешную карьеру, устроиться на высокооплачиваемую работу, то высшее образование за рубежом будет лучшим вариантом.

Как поступить в зарубежный вуз

У каждого, кто желает учиться за границей, есть несколько вариантов осуществить свою мечту, от самостоятельного поиска и переезда до участия в специальных программах по обмену. Наиболее практичный вариант – заручиться поддержкой специализированной компании, которая поможет информационно, подскажет, как сделать правильный выбор и какие действия предпринять для поступления.

Для начала полезно будет посетить образовательный портал Smapse Education, на страницах которого представлена исчерпывающая информация, позволяющая быстро разобраться в особенностях обучения в других странах. В каталоге портала представлено более пяти тысяч лучших школ и вузов мира, в которых вы можете учиться по более чем 20 тысячам программ на выбор. Специалисты Smapse предлагают сопровождение с самого начала (языковая подготовка) до конца (получение диплома\сертификата специалиста).

Что предлагается

  • Вам подберут подходящее учебное заведение (языковое или для изучения академических дисциплин).
  • Окажут визовую поддержку, помогут собрать и оформить необходимый пакет документов для учёбы.
  • Организуют проживание в той стране, где вы будете учиться.
  • Проинформируют о программах дистанционного обучения.
  • При необходимости организуют опекунство.
  • Будут до конца учёбы курировать ученика\студента.

Также доступны дополнительные услуги, в список которых входит перевод документов, трансфер при необходимости, бронирование отеля, билетов, оформление выгодной медстраховки, а также организация досуга (узнать страну, город с гидом, экскурсии).

Почему за границей?

Даже если вы не собираетесь покидать свою страну, хотите работать в своём городе, образование за границей несёт ряд преимуществ. Во-первых, это высоки уровень образования. Не просто так зарубежные вузы занимают верхние строчки международных рейтингов. Оснащённости учебных заведений позавидует любой отечественный НИИ. Во-вторых – это опыт международного общения, что может стать полезным для вашей работы на родине. Кроме того, престиж и перспективы тоже никуда не выкинуть. Как бы ни сложилась судьба, у вас всегда есть возможность выбора, и он более широкий, чем у коллег, которые заканчивали отечественные учебные заведения.

В любом случае, какой бы вуз или страну не выбрали, главное – это не диплом и сертификат, а реальные знания.

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Теги : высшее образование


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