Всемирно известное шоу «The Elements» возвращается на новосибирскую сцену

Шоу The Elements с успехом прошло в России и в мире, в 2021 оно возвращается на новосибирскую сцену.

Солист Михаил Симонян – известный скрипач, получил мировое признание в 15 лет, когда сыграл свой первый сольный концерт на сцене легендарного «Карнеги-холла». Сегодня Михаил Симонян много гастролирует в России и за рубежом. Сотрудничает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Леонард Слаткин, выступает на сценах «Карнеги-холла», «Линкольн-центра», «Концертгебау», Больших залов Московской консерватории и Санкт-Петербургской филармонии, играет с лучшими коллективами, среди которых Питтсбургский симфонический оркестр, оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр и другие именитые коллективы.

Мероприятие состоится в Государственном концертном зале имени А.М. Каца (Красный проспект, 18/1). Начало в 18.00.