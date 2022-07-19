Превратить в парк планируют территорию в пойме реки Ельцовки-1

Парк с экотропой, природными зелеными зонами и площадкой для скейтбординга планируют создать в пойме реки Ельцовки-1, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Мэр после обсуждения с экспертами утвердил концепцию благоустройства территории и дизайн-проект будущего парка.

Уточняется, что парк устроят в пойме реки Ельцовки-1, которая ограничена Красным проспектом, улицами Ипподромской, Кавалерийской, Танковой, Овражной и Брестской горкой. Его площадь составит 13,6 га. Земельные участки внесены в кадастр как зеленые зоны, на нем не будет объектов капитального строительства.

— В 2020 году мы приняли решение, что эта территория должна стать зеленой зоной. Привлекли к обсуждению вопроса жителей, общественников, депутатов, создали рабочую группу и приступили к созданию концепции будущего парка, — отметил мэр Анатолий Локоть. — У нас был выбор: сохранить природное русло или идти по пути, проторенному нашими предшественниками, и заключить реку в коллектор. Принципиальное решение принято – мы оставляем реку открытой.

По мнению специалистов, сохранение реки станет большим преимуществом для парка и позволит сохранить виды растений и животных, обитающих на этой территории.

— Река является главным эмитентом водного баланса территории. Важно сохранить реку и всё биологическое разнообразие, сложившееся вокруг неё. Речная долина изменялась неоднократно, тем не менее там сохранена часть аборигенной флоры и фауны, там есть животное население – утки, бобры и большое количество певчих птиц, которые селятся в кустарниковых зарослях, — пояснила начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

Парк соединит участки жилмассивов, которые сейчас разделяет овраг и делает невозможным переход из одной части в другую.

— Территория станет проницаемой для пешеходов, местом отдыха и любования природой, — подчеркнула Светлана Гижицкая.

Дизайн-проект, созданный архитектурной мастерской ООО «Адаптик-А», предусматривает укрепление склонов прибрежной части, создание дорожно-тропиночной сети, множество локаций для активного и тихого отдыха, площадки для проведения мероприятий. Ожидается, что 80 % территории парка будет составлять озеленение, 20 % займёт твёрдое покрытие.

Для реализации проекта планируется привлекать инвесторов – компании, строящие близлежащие жилые комплексы. ГК «Химметалл» уже приступил к работам по благоустройству участка в районе здания на ул. Танковой, 24. В дальнейшем эта территория станет частью парка в пойме реки Ельцовки-1.