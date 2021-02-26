Презентация журнала «Сеанс» и показ фильма «Женщина, которая убежала»

Презентация нового номера журнала «Сеанс», целиком посвящённого корейскому режиссёру Хон Сан-су, и показ фильма «Женщина, которая убежала», состоится в Центре культуры и отдыха «Победа» 28 февраля в 16:00 (18+). Приглашённый редактор номера Максим Селезнёв представит журнал и расскажет о творчестве режиссёра.

Презентация тематического 77-го номера журнала «Сеанс» будет сопровождаться показом последнего шедевра Хон Сан-су «Женщина, которая убежала». Авторы журнала считают этого феноменального кинематографиста современности одновременно и её проводником, и противоядием от неё.

Максим Селезнев — приглашенный редактор журнала «Сеанс», кинокритик, редактор интернет-журнала Cineticle и директор кинотеатра «Москино Салют» — расскажет о творчестве классика корейского кинематографа и представит тематический выпуск журнала.

— В век усложнения технологии и упрощения жизни Хон Сан-Су умудряется разговаривать со своим зрителем, используя минимальные средства (что не отменяет трудности его метода). Хон прозрачен, но таинственен, лёгок, но сложен, прост, но непостижим. Он — отражение перемен, произошедших в кино за последние годы, и если нужен автор, действительно превративший свою камеру в перо, то он перед нами, — комментирует Максим Селезнев.

«Женщина, которая убежала» — разговорная трагикомедия любимца синефилов Хон Сан-Су. Картина, получившая приз в Берлине за лучшую режиссуру, яркий пример мирового успеха корейского кинематографа. Сюжет раскрывается в неспешных беседах, тайных взглядах, игре света и тени.

Впервые за несколько лет неразлучной жизни с мужем героиня на день вырывается из привычного быта. Она оказывается в пригороде Сеула в гостях у подруг, выпивает, делится переживаниями личной жизни, знакомится с котами и призраками. Три встречи, происходящие одна за другой. Или три встречи, вложенные одна в другую? Хон Сан-Су мягко и непостижимо сочетает магию повседневности с нарративными парадоксами, нежно нарушающими логику времени и пространства.

«Сеанс» — черно-белый журнал о кино, основанный в 1989 году на киностудии «Ленфильм», одно из наиболее авторитетных российских изданий о кино. Основанное в 1993 году при журнале издательство «Сеанс» выпускает сборники сценариев, монографии о режиссёрах, книги о кино. В 2000-2005 годах усилиями «Сеанса» была создана семитомная энциклопедия «Новейшая история отечественного кино». Кроме регулярных выпусков журнала выходят тематические номера, посвященные творчеству выдающихся режиссеров. Главным редактором журнала и сайта seance.ru с 2020 года является Василий Степанов. В Новосибирск приобрести свежие номера журнала можно на сайте и в попкорн-баре «Победы».