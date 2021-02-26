Вонг Карвай: «Любовное настроение»

Вместе с компанией «Иноекино» с 4 марта «Победа» выпускает в прокат идеальный романтический фильм Вонга Карвая «Любовное настроение», празднуя недавнее 20-летие картины. Это новейшая 4К-реставрация, созданная специально к юбилею, показы пройдут на китайском языке (кантонский диалект) с русскими субтитрами. Перед сеансом 4 марта вступительное слово скажет Алина Перлова, переводчик художественной литературы, преподаватель Института Конфуция НГУ.

«Любовное настроение» — история о любовном томлении, одиночестве и тайнах, симфония скрытых желаний и эмоций. Немногие режиссёры могут передать боль и страдание от любви столь же чарующе, как Вонг Карвай, и «Любовное настроение» — одна из вершин его творчества. В нём режиссёр разрушает каноны экранных романов, играет на умолчаниях и полутонах, обнажает неявное и невысказанное. Фильм также является общепризнанным шедевром операторского искусства: кадры словно подёрнуты дымкой и одновременно сверкают всеми оттенками драгоценных камней. Главные роли сыграли Тони Люн и Мэгги Чун, возможно, главные гонконгские звёзды рубежа веков и постоянные актёры Карвая. За прошедшие 20 лет «Любовное настроение» прочно вошло в кинематографический канон.

Гонконг, 1962 год. Две супружеские пары, господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем, одновременно въезжают в соседние квартиры. Пока их супруги пропадают на работе и в долгих командировках, Чоу и Су проводят время в одиночестве и общаются по-соседски. Всё меняется, когда они обнаруживают, что их супруги изменяют им друг с другом. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам…

К моменту премьеры «Любовного настроения» на Каннском кинофестивале 2000 года картина была едва готова: Карвай до последнего продолжал снимать новые сцены, параллельно монтируя накопившийся за год материал. На фестивале «Любовное настроение» получило премии за лучшего актёра и технические достижения, а затем довольно быстро было признано шедевром, неоднократно оказываясь в списках лучших фильмов за всю историю азиатского и мирового кино. В 2017 году на базе лаборатории L’Immagine Ritrovata в Болонье и Гонконге была начата 4К-реставрация оригинального плёночного негатива «Любовного настроения». Процесс курировал непосредственно Вонг Карвай при поддержке компании The Criterion Collection. Параллельно велась работа и над остальными девятью фильмами режиссёра.

Премьера отреставрированной копии «Любовного настроения» должна была символично пройти в рамках прошлогоднего Каннского кинофестиваля и празднования 20-летнего юбилея картины, но не состоялась из- за пандемии. Осенью компания Janus Films объединила 7 фильмов режиссёра в программу «Мир Вонга Карвая»; ретроспективные показы и прокат продолжают проходить на кинофестивалях и в различных странах мира.

18+