Президент НГТУ НЭТИ Николай Пустовой вошел в комиссию по науке Госсовета

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, утверждающее состав комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука». Документ размещен на сайте регионального правительства.

Согласно документу, в комиссии по науке 35 человек: руководители крупнейших вузов России, ученые и чиновники. В том числе два представителя Новосибирска — президент Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Николай Пустовой, который также возглавляет Совет ректоров вузов НСО, и председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

Руководящий орган Госсовет сформирован 21 декабря 2020 года распоряжением президента Путина был сформирован из 28 человек. В него вошли четыре сибирских губернатора: Андрей Травников, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернаторы Алтайского края и Кемеровской области Виктор Томенко и Сергей Цивилев.