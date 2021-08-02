Анатолия Дюбанова забирают в Москву

Об этом, предваряя оперативное совещание в региональном правительстве, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Его пригласили в федеральные органы исполнительной власти в Москву, — сообщил губернатор о судьбе теперь уже бывшего регионального министра. — Хочу поблагодарить за работу, в результате которой регион в числе лидеров в плане цифровой трансформации.

На сайте минцифры уточняется, что в ближайшее время Анатолий Дюбанов приступит к работе в федеральном правительстве.

Кто возглавит министерство вместо Дюбанова, губернатор не сообщил.

Анатолий Дюбанов пришел в правительство Новосибирской области в 2010 году и возглавил департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий. До этого с 2003 — по 2010 год был начальником Управления связи, специальной техники и автоматизаций ГУВД по Новосибирской области. В 2019 году ведомство переименовано в министерство цифрового развития и связи, а Дюбанов назначен министром.

Правительство области напоминает, что в 2012 году Новосибирская область стала первым регионом России, который перевел в электронный вид не только услуги областных органов власти, но и всех муниципалитетов (490). Регион первым в Сибири создал «Службу-112», сформировал два отдельных катастрофоустойчивых Центра обработки данных. Для решения задач технологического и качественного развития было создано несколько подведомственных учреждений — Центр информационных технологий, Центр защиты информации, Центр цифровой трансформации.

Кроме того, в области были реализованы крупные платформенные цифровые решения по направлениям: медицина, социальная помощь, МФЦ, региональная геоинформационная и навигационная система. Одним из брендов Новосибирской области стал интеллектуальный голосовой робот Николай — система голосового самообслуживания с применением технологий искусственного интеллекта. Регион активно включился в мероприятия национальной программы «Цифровая экономика РФ», а также ряда другие региональных и федеральных проектов и программ.

В начале 2021 года УФАС Новосибирской области дважды заявляла о выявленных фактах нарушения антимонопольного законодательстве министерством цифрового развития региона. В частности, сообщалось, что УФАС нашла картель при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Новосибирске.