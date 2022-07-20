Президент приостановил «ковидные» выплаты медикам

Президент Владимир Путин подписал указ, которым отменил ранее введенные материальные гарантии для медиков, борющихся с COVID-19, документ опубликован на официальном сайте Кремля. Это объясняется стабилизацией ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, дополнительные страховые гарантии в России распространялись на всех медработников, кто непосредственно работал с инфицированными или пациентами с подозрением на COVID-19, это врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи. Для них были установлены компенсационные выплаты – до 80% от оклада. Так, в случае смерти медработника единовременная выплата составляла 2,7 млн рублей.

Президентский указ вступил в силу. Страховые выплаты по случаям, наступившим до этой даты, будут доведены до медиков в полном объеме.