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Президент приостановил «ковидные» выплаты медикам

  • 20/07/2022, 17:01
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Президент приостановил «ковидные» выплаты медикам
В связи с переводом врачей на плановый режим работы.

Президент Владимир Путин подписал указ, которым отменил ранее введенные материальные гарантии для медиков, борющихся с COVID-19, документ опубликован на официальном сайте Кремля. Это объясняется стабилизацией ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, дополнительные страховые гарантии в России распространялись на всех медработников, кто непосредственно работал с инфицированными или пациентами с подозрением на COVID-19, это врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи. Для них были установлены компенсационные выплаты – до 80% от оклада. Так, в случае смерти медработника единовременная выплата составляла 2,7 млн рублей.

Президентский указ вступил в силу. Страховые выплаты по случаям, наступившим до этой даты, будут доведены до медиков в полном объеме.

Фото: pixabay.com — DimitroSevastopol

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : медицина ковид выплаты


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