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Просроченная задолженность за газ в Новосибирской области составляет 1,8 млрд рублей

  • 20/07/2022, 17:35
Автор:
новости Новосибирска
Эти долги могут осложнить реализацию программы догазификации в регионе.

— «Газпром» развернул в Новосибирской области программу догазификации. Таких вложений компания не делала в регион никогда. Но одним из аспектов успешной реализации программы является своевременное погашение задолженности за приобретенный газ, — отметил на пресс-конференции генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко.

По его словам, на сегодняшний день просроченная задолженность за газ в регионе составляет 1,8 млрд рублей.

— Это очень большая сумма. Для примера: за первое полугодие 2022 года мы заплатили 1,8 млрд рублей за покупку газа у сторонних организаций, поставляющих его в Новосибирскую область. На их долю приходятся 48% поставок в регионе, 52% осуществляет «Газпром», — подчеркнул Домаренко.

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Большая часть задолженности накоплена теплоснабжающими организациями. В мае «Газпром межрегионгаз Новосибирск», правительство региона и должники подписали график погашения просроченной задолженности. В основном предприятия обещали рассчитаться в 2022 году. Часть, накопившая большие долги, — завершить расчеты в 2023-м. Большая часть должников исполняет обязательства, но есть и те, кто выходит за рамки графика.

— Руководители некоторых теплоснабжающих организаций могут себе позволить вместо расчета за газ направлять деньги на ремонты, выплаты зарплаты, которая не вошла в тариф, тем самым наращивая задолженность, — пояснил Игорь Домаренко.

В пятерку крупнейших должников, по его словам, входят ФГУП «УЭВ», ООО «СибТЭК», ООО «Сибирская теплоснабжающая компания». По первой компании идет постепенное сокращение задолженности, и в горизонте двух лет потребитель планирует рассчитаться с долгами, у двух других просрочка только растет.

Напомним, Новосибирская область и ПАО «Газпром» на Питерском международном экономическом форуме подписали допсоглашение по программе газификации, которая предусматривает ускоренную газификацию ряда населенных пунктов. В рамках допсоглашения в регионе к 2025-2027 годам планируется газифицировать еще 33 населенных пункта (ранее 31). В результате количество газифицированных домовладений вырастет более чем на 28 тысяч. Предварительная стоимость газификации предложенных дополнительно 33 населенных пунктов составляет 23,5 млрд рублей — по сути, финансирование увеличат в 10 раз.

В план-графике на догазификацию в регионе до 2024 года стоят 60 тысяч жилых домов в 142 населенных пунктах. Заявки поданы на 12 тысяч.

 

Ранее редакция сообщала, что газовики выявили 56 фактов незаконного отбора газа населением. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : задолженность ГАЗ бизнес


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