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В 2023-м в регионе планируют начать реконструкцию Театра кукол, театра «Старый дом» и концертного зала «Евразия»

  • 20/07/2022, 16:56
новости Новосибирска
Областное министерство зафиксировало очень высокую заполняемость залов учреждений культуры в регионе — 80-100%.

Объем финансирования этого нацпроекта в этом году составляет 780 млн рублей.

— Из них 491 млн — средства областного бюджета, — отметил исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков в ходе пресс-конференции. — Если смотреть в динамике, это самый большой объем финансирования за все время реализации проекта.

Новосибирская область четвертый год участвует в национальном проекте «Культура». Этот макропроект, инициированный президентским указом № 204 «О стратегических целях РФ на период до 2024 года», — сумма трех федеральных тематических проектов — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

— Региональная составляющая этих проектов проработана с учетом специфики Новосибирской области, — подчеркнул Юрий Зимняков. — Развитие культурно-просветительской инфраструктуры области, поддержка культурных инициатив населения и внедрение в эту сферу новых технологий — задачи, в достаточной степени общие для всех трех проектов-компонентов, но, разумеется, воплощаемые в контексте конкретных приоритетов. Самое масштабное на сегодня мероприятие нацпроекта в нашем регионе — реконструкция кинотеатра «Пионер» под театр Сергея Афанасьева ― уже практически выполнено: театр оснащен оборудованием, готовы интерьеры и технические помещения, сейчас завершается архитектурное декорирование фасада. В 2022 выделены были 223 млн рублей, из них 81 — из федерального бюджета. А общие вложения в реконструкцию — 630 млн рублей. Еще одна стройка, идущая к завершению, — дом культуры в селе Веселый Кут Купинского района. На достройку ДК в 2022-м выделены 40 млн рублей, сейчас там динамично идет внутренняя отделка. За весь период действия нацпроекта в области построены четыре дома культуры, купинский ДК будет пятым. Общая сумма финансирования на все эти пять ДК — 220 млн рублей.

По словам и.о. министра, в 2023 году будет завершено строительство ДК в Карасуке и начнется строительство ДК в поселке Озеро Карачи — средства на это пойдут из областного бюджета, а для ДК в поселке Решеты предусмотрено комбинированное финансирование. Идут и капитальные ремонты уже существующих ДК — например в селе Бобровка Сузунского района (34 млн рублей).

К концу года в области откроются шесть модульных библиотек: три в сельских районах и три в самом Новосибирске. В развитие этого формата вложены 40 млн рублей федеральных средств. Сейчас для этих библиотек закуплена мебель и интерактивная техника, открыты они будут с августа по октябрь. В итоге совокупное число модельных библиотек в области достигнет двадцати. 130 млн рублей, совокупно вложенные в их создание, — самая большая сумма в рамках субпроекта «Культурная среда».

Более 130 млн рублей в 2022 году также будут вложены в модернизацию детских школ искусств. Это направление в рамках общего проект действует второй год. В 2021-м были отремонтированы шесть школ искусств, в 2022-м в работе три школы: детская школа искусств №5 в Новосибирске, Посевнинская ДШИ в Черепановском районе и школа в Купино. На ремонт купинской школы выделены 57 млн рублей, работы в ней будут завершены в 2023-м.

15,6 млн рублей вложены в оснащение трех учреждений культуры: новосибирской детской музыкальной школы №1, Маслянинской ДШИ и Новосибирского областного колледжа культуры. На эти средства будут закуплены музыкальные инструменты и учебные материалы. Большая часть этих закупок уже поставлена.

126 млн рублей в этом году вложены в проект «Творческие люди». 25 учреждений и 28 работников получат финансовую поддержку на 5 млн, 73 специалиста пройдут переобучение в ведущих вузах страны, будет усилен трафик выставок, межрегиональных и международных творческих состязаний для студентов и молодых арт-профессионалов. На 2023-24 годы запланированы гастрольные выставки Третьяковской галереи и Эрмитажа.

Некоторые показатели проекта перевыполнены еще до 2024-го. Например, число модельных библиотек сейчас уже 20 против проектных 12, а автоклубов — 20 против 18, изначально заложенных в проекте.

В 2023-м ожидается получение средств на реконструкцию Театра кукол, в 2023-м будет подана заявка на реконструкцию театра «Старый дом» и концертного зала «Евразия».

Модернизация кинозалов в селах и малых городах — еще одно актуальное направление. За время действия проекта обновлены и переоснащены кинозалы в Болотном, Колывани и Кольцово. Процесс этот начался еще до запуска нацпроекта, и за этот период были суммарно обновлены 14 кинозалов. Все они активно работают, и заполняемость их высокая.

— Вообще, для постковидного периода у нас характерна очень высокая заполняемость — от 80 до 100%, — отметил Юрий Зимняков. — Отчасти это действие «Пушкинской карты» — мотивационного проекта, в который вовлечена молодежь возрастной группы 14-21, отчасти — жажда социальной жизни и впечатлений, накопившаяся у людей за время карантина и ограничений.

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Рубрики : Власть Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт культура


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