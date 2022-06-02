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Президент России предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей

  • 02/06/2022, 14:43
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Президент России предложил обновить систему вознаграждения многодетных семей
Женщины, удостоенные почетного звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать по 200 тыс. рублей при награждении медалью ордена «Родительская слава» и по 500 тыс. рублей – при вручении самого ордена. Женщины, удостоенные почетного звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент напомнил, что поддержка семей с детьми, защита материнства и детства в стране находятся в приоритете. В частности, как минимум до 31 декабря 2023 года продлено действие программы льготной семейной ипотеки.

Медаль ордена «Родительская слава» учреждена 7 сентября 2010 года. Ей награждают родителей (усыновителей), воспитывающих или воспитавших четырех и более детей. Орден «Родительская слава» учрежден 13 мая 2008 года и вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Напомним, почетным званием «Мать-героиня СССР» награждали с 1944 по 1991 годы. В настоящее время в России хотят возродить это звание.

Фото: pexels.com — Kraken Images

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы семья единовременные выплаты


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