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Сибирский институт управления РАНХиГС получил лицензию на новые программы аспирантуры

  • 02/06/2022, 14:10
Автор:
новости Новосибирска
С текущего года вуз ведет прием на подготовку научно-педагогических кадров по новым программам: «Международные отношения» и «Государственное управление и отраслевые политики».

По сообщению пресс-службы вуза, Сибирский кампус Президентской академии стал одним из первых в СФО и за Уралом вузом, который прошел перелицензирование аспирантуры по новой номенклатуре научных специальностей и получил лицензию на две новые программы.

С текущего года ведется прием на подготовку научно-педагогических кадров по новым программам: «Международные отношения» и «Государственное управление и отраслевые политики».

СИУ РАНХиГС дает возможность аспирантам получить бесценные навыки исследовательской работы, активно вести научно-исследовательскую деятельность: выступать на конференциях, публиковаться в научных журналах, заниматься преподаванием. Обучение в аспирантуре позволяет систематизировать знания, научиться правильно формулировать проблему и предлагать направления ее решения, увеличить профессиональные возможности и карьерные перспективы.

Прием документов на программы аспирантуры начинается с 1 июня.

Завершение приема документов: 30 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского института управления — филиала РАНХиГС

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : образование вуз аспирантура


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