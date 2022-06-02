Сибирский институт управления РАНХиГС получил лицензию на новые программы аспирантуры

По сообщению пресс-службы вуза, Сибирский кампус Президентской академии стал одним из первых в СФО и за Уралом вузом, который прошел перелицензирование аспирантуры по новой номенклатуре научных специальностей и получил лицензию на две новые программы.
С текущего года ведется прием на подготовку научно-педагогических кадров по новым программам: «Международные отношения» и «Государственное управление и отраслевые политики».
СИУ РАНХиГС дает возможность аспирантам получить бесценные навыки исследовательской работы, активно вести научно-исследовательскую деятельность: выступать на конференциях, публиковаться в научных журналах, заниматься преподаванием. Обучение в аспирантуре позволяет систематизировать знания, научиться правильно формулировать проблему и предлагать направления ее решения, увеличить профессиональные возможности и карьерные перспективы.
Прием документов на программы аспирантуры начинается с 1 июня.
Завершение приема документов: 30 сентября.
Фото предоставлено пресс-службой Сибирского института управления — филиала РАНХиГС
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