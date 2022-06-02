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ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

  • 02/06/2022, 14:57
По итогам мая российские заемщики оформили в ВТБ более 8,6 тысяч жилищных кредитов на 48 млрд рублей, что на 40% превышает результат апреля. Увеличение выдач произошло и по государственным, и по стандартным программам. По оценке экспертов ВТБ, после апрельского снижения спроса на жилищные кредиты в мае рынок начал стабилизироваться.

Наиболее существенный прирост продаж в мае наблюдался по стандартным программам банка, где выдачи кредитов по сравнению с апрелем удвоились. На первичном рынке объемновости бизнеса продаж ипотеки ВТБ вырос более чем на треть.

По итогам пяти месяцев этого года банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (135 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (36 млрд). В список регионов-лидеров также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край (по 15 млрд) и Новосибирская область (10 млрд).

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки условия жилищных кредитов значительно улучшились, достигнув практически уровня начала года. Это сразу же отразилось на результатах продаж, особенно в сегменте вторичного жилья. По нашим оценкам, майский рост всего рынка в целом сопоставим с динамикой ВТБ. Мы ожидаем, что летом такая тенденция может продолжиться. На это может повлиять новое снижение ключевой ставки, отложенный спрос со стороны населения после отмены «заградительных» тарифов, а также запуск новых девелоперских проектов», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

ВТБ корректировал условия собственных ипотечных программ 30 мая. Банк снизил базовую ставку синхронно движению ключевой на 3 п.п. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

Фото Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3760067/

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Теги : ипотека ВТБ


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