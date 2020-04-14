Президентское послание скорректировало региональный бюджет

Правительство Новосибирской области представило первые корректировки регионального бюджета на 2020 год, которые предстоит утвердить депутатам заксобрания. Как следует из доклада министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, они пока не учитывают ситуацию с коронавирусом и падением цен на нефть.

— Эти изменения были подготовлены до падения нефтяных цен и ограничительных мероприятий по распространению коронавируса, — сообщает министр. — Они связаны с необходимостью, во-первых, выполнить поручения президента РФ, данные в послании Федеральному Собранию 15 января. Во-вторых, завершить выполнение обязательств по нацпроекту «Здравоохранение». В-третьих, включить в ассигнования дорожного фонда финансовые итоги 2019 года, как того требует Бюджетный кодекс РФ.

Что касается первого блока — выполнения поручений президента по ряду направлений социальной политики — несмотря на то, что ряд обязательств федеральный центр взял на себя, значительные затраты предполагаются и на областном уровне. Одним из самых затратных направлений для области станет дополнительная поддержка семей с детьми от 3 до 7 лет. Из федерального бюджета в 2020 году на эти цели в область поступят почти 2,2 млрд рублей, регион должен софинансировать 638,3 млн в 2020-м и в последующие два года — более 830 млн рублей ежегодно.

— Кроме того, все три года бюджетного периода предусматриваем недостающие сегодня собственные ресурсы областного бюджета в объеме 351,5 млн рублей, — говорит Голубенко. — В действующей редакции закона о бюджете у нас на эти цели в 2020 году предусмотрены за счет собственных средств 1,8 млрд рублей и софинансирование из федерального бюджета — 332 млн рублей. Поэтому 351 млн — это решение дополнительное, чтобы закрыть расчетную потребность.

Для выполнения другого поручения президента — улучшения условий обучения в школах — на выплату вознаграждений по классному руководству в 2020 году требуются 524 млн рублей.

— В дальнейшем это более 1,5 млрд рублей ежегодно, — говорит министр. — Эта новая финансовая нагрузка сегодня полностью закреплена за федеральным бюджетом. Но выплата по классному руководству увеличивает показатель по зарплатам учителей, к которому привязан расчет средств по зарплате иных работникам образования. Эти ресурсы в перспективе нужно будет оценивать и дополнительно изыскивать в областном бюджете.

Несколько направлений соцполитики, обозначенных президентом, предполагается реализовать на условиях паритетного софинансирования федеральным и региональным бюджетами. В частности, на обеспечение школьников горячим питанием регион ожидает получить из федерального бюджета 485,6 млн рублей. Объем областных средств на эти цели на текущий год предполагается в 280,6 млн. В дальнейшем, по оценке регионального минфина, ежегодно по данной статье расходов будут добавляться 730 млн. Также на условиях паритета ожидается и финансирование капитального ремонта школ искусств. В 2020—2021 годах ожидаются 105,4 млн рублей федеральных средств, область намерена добавить около 30 млн. Третье паритетное направление — предоставление дополнительной материальной помощи гражданам

— В целях возможности для граждан получать дополнительную помощь с 2021 года в бюджете предусматриваются ресурсы, — сообщает Голубенко. — Это также обеспечивается на паритетных условиях финансирования с федеральным бюджетом. В 2021-2022 годах по 636,7 млн рублей ежегодно ожидаем получать из федерального бюджета. И собственных средств закладываем около 180 млн ежегодно.

Что касается блока изменений, связанного с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», то здесь, по словам министра, необходимо предусмотреть 353,5 млн рублей на организацию работы регионального сосудистого центра и поставку дополнительного медицинского оборудования.

— Что касается дорожного фонда, то здесь, по ряду причин, мы в конце года видели, что часть плановых показателей дорожного фонда у нас не достигается, — говорит глава областного минфина. — Где-то оценочно на 1,6 млрд рублей. Из них 743 млн мы учли. Оставшиеся предусматриваются в сегодняшнем законопроекте.

Кроме того, предполагается еще ряд изменений, главным образом в сфере капитального строительства. В частности, в корректировках предусматриваются средства для реконструкции стадиона в Куйбышеве. строительства школы в Краснообске и спортивного комплекса в Колывани. За счет федерального бюджета предусмотрены 500 млн на строительство четвертого моста через Обь, 490 млн — на реализацию нацпроекта «БКАД» и 310 млн — на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

В качестве источника для решения этих задач в министерстве называют перераспределение части расходов бюджета 2020 года.

— Из-за снижения доходов мы вынуждены частично не довести лимиты бюджетных обязательств, — сообщает министр. — Перераспределенные ресурсы позволят закрыть ключевые задачи и доформировать областной резервный фонд.

Что касается регионального бюджета на 2021 год, то пока у регионального правительства нет окончательного видения его перспектив.

— Для выполнения поручений президента РФ в 2021—2022 годах предусматривается привлечение заемных источников финансирования и, соответственно, наличие заемного дефицита, — сообщают в региональном правительстве. — Этот дефицит пока можно считать техническим, то есть вспомогательным для достижения бюджетного баланса. Окончательное решение будем принимать при формировании бюджета 2021-2023 годов, когда будут понятны прогнозы экономических реалий и возможности федерального бюджета по трансфертной поддержке регионов.

По результатам всех внесенных изменений доходы бюджета составят 181,2 млрд рублей, расходы — 186,3 млрд, дефицит — 5,1 млрд. Ранее, согласно принятым в конце 2019 года изменениям, доходная часть бюджета 2020 года планировалась в размере 176,1 млрд, расходы — 181,7 млрд, дефицит — 5,59 млрд. В бюджете 2021 года доходная и расходная части были запланированы на уровне 175,8 млрд рублей, на 2022 год расходы и доходы планировались в сумме 183,3 млрд.

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