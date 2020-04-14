Кросс-культурные коммуникации как катализатор для бизнеса

— На семинаре-практикуме для предпринимателей в ГЦРП мэрии Новосибирска при обсуждении компетенций эффективного предпринимателя/руководителя особый интерес участников вызвала компетенция «кросс-культурные/межкультурные коммуникации».

Я решила, что об этом можно рассказать более широко и большему количеству предпринимателей.

В условиях глобализации, открытости международных рынков данная тема приобретает особое значение. Кроме экономики важные зоны профессиональной и социальной межкультурной коммуникации — это образование, туризм, наука. Плотность и интенсивность контактов между представителями разных культур резко выросли — мир «стал меньше».

Что такое кросс-культурные коммуникации? Если говорить просто, то кросс-культурные коммуникации — это общение и взаимодействие людей — представителей различных культур, можно перевести с английского как «пересечение культур».

Я получила возможность увидеть, как строятся кросс-культурные коммуникации на деле, работая заместителем директора по ВЭД в крупной международной компании. Офисы компании в тот момент были расположены в 30 странах мира, а на должностях различного уровня находились граждане разных стран, носители других культур. В моей зоне ответственности было руководство проектами по открытию представительств в странах Европы и Юго-Восточной Азии.

Осознавая, что успех этих проектов во многом зависит от эффективных связей с органами власти этих стран, партнерами, подрядчиками, кандидатами на различные должности в представительствах, я в подготовительный период сильно «погрузилась» в изучение законодательных и нормативных документов по разным аспектам, необходимым для запуска проекта. Второй темой, на которую были направлены мои интерес, внимание и время — это изучение обычаев, традиций и правил этикета этих стран и даже языка. А дальше, уже в межличностном общении после приезда в страну началось наблюдение за поведением людей, за отношением ко времени и физическим контактам, вопросы о ценностях (что им важно в жизни), о целях (чего они хотят), о приоритетах (что наиболее важно и значимо для них в ситуации выбора), о мотивации (что ими движет), об отношениях (как выстроено взаимодействие между людьми), об эмоциях и многое другое. Так построение эффективных кросс-культурных коммуникаций внутри компании и за ее пределами стало для меня важным повседневным вопросом.

Однако в реальной жизни и бизнесе мы сталкиваемся с межкультурной коммуникацией гораздо чаще — всегда, когда мы вступаем в общение с людьми, чей культурный и жизненный опыт значительно отличается от нашего. И это не только в общении с иностранцами. Культурные границы могут проходить и между поколениями (Х, У и Z), социальными, гендерными и другими группами. Сегодня интернет для многих из нас стал пространством, средой межкультурной коммуникации. И в нем тоже есть свои правила и особенности. Для руководителя компании, осуществляющей свою деятельность в России, стране с многонациональным, мультикультурным и мультиконфессиональным населением, построение эффективной межкультурной коммуникации становится катализатором успеха для бизнеса.

Итак, кросс-культурные коммуникации могут осуществляться как между различными компаниями, так и внутри одной отдельной взятой компании, в которой сотрудники представляют различные государства, нации и культуры.

Руководителю важно понимать и принимать, что каждый человек по сути своей уникален и является носителем своей собственной культуры. Сотрудники — граждане одной страны имеют много общего, поэтому условно их можно отнести к одной культуре.

Ничто не стоит на месте, изменения происходят постоянно. Мир меняется, люди меняются. Кросс-культурные коммуникации также подвержены изменениям.

Но знание определенных особенностей людей позволит руководителю выстраивать эффективные коммуникации не только внутри компании, но и за ее пределами. Культурные особенности, предпочтения, стереотипы мышления и поведения, принятия решений оказывают влияние:

на отношение сотрудника к компании и своей работе, к другим членам коллектива,

на что он опирается при решении проблем, какие методы и средства использует при этом,

на мотивацию и развитие внутри компании,

на достижение личных целей и целей компании,

на процесс управления сотрудником.

VUCA — мир, в котором мы сейчас живем, характеризуется нестабильностью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью. При кросс-культурном взаимодействии, если нет знаний об социальных и культурных особенностях конкретного человека, руководитель находится в состоянии неопределенности: не знает, как будет воспринята информация его собеседником. Он не может предположить — как будет развиваться их коммуникативное взаимодействие и чего от него ждать, поэтому возникает некоторая тревожность в эмоциональном плане. А на уровне поведения появляется необходимость отслеживать действия, которые обычно им выполнялись на «автопилоте».

Вы хотите такого результата? Думаю, что нет. Поэтому важно интересоваться картинами мира своих сотрудников, учиться слышать и понимать других, находить общий язык с самыми разными людьми.

Развитие кросс-культурных коммуникации внутри компании обогащает внутренние бизнес-процессы новым содержанием. Кросс-культурная коммуникация может стать активом бизнеса и конкурентным преимуществом вашей компании.