Ремонт трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий начнется в районе деревни Агафониха

В конце февраля ГКУ НСО ТУАД подписал контракт с ОАО «Новосибирскавтодор» на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что эта трасса – регионального значения, она соединяет соседние Новосибирскую и Кемеровскую области. Ремонту подлежит участок протяженностью 5,00 км. (км 83+790 — км 88+790). Источником финансирования станут средства бюджета Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Ремонтные работы начнутся в районе деревни Агафониха и продолжатся в сторону Ленинск-Кузнецкого. Будет устранено колееобразование методом холодного фрезерования, выполнено устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетона, проведено укрепление откосов и обочин, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение, нанесена разметка из термопластика, — рассказали в пресс-службе.

Ремонт на объекте начнется с наступлением тепла и завершится до конца лета. Затем, ОАО «Новосибирскавтодор», в соответствии с контрактом, приступит к выполнению работ по содержанию этого участка трассы, который предусматривает, в том числе, и нанесение разметки в течение 2-х последующих лет.

Фото пресс-службы компании