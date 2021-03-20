При строительстве детского сада в Новосибирске похитили бюджетные деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении директора муниципального учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, директором МКУ «УКС» города Новосибирска в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного для осуществления комплекса работ по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе города Новосибирска, в рамках реализации нацпроекта «Демография», с помощью подконтрольной фирмы организована подготовка фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 5 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

В ходе расследования данного уголовного дела следователями выявлен еще один факт мошенничества при реализации указанного нацпроекта.

Следствием установлено, что в ходе выполнения муниципального контракта, заключенного между директором МКУ «УКС» и руководителем ООО «Масстройэлит» на строительство здания детских яслей-сада на улице Виктора Шевелёва, злоумышленники организовали подписание фиктивных документов и принятие произведенных работ по водопонижению на указанном объекте на сумму свыше 6,7 млн рублей. Вместе с тем установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

По данному факту в отношении фигурантов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Оно соединено с основным уголовным делом.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.