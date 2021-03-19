Заказать суши и роллы на день рождения в городе Санкт-Петербурге — почему бы и нет

Если гости стучат в дверь, а праздничный стол еще не готов, на помощь может прийти

доставка суши в Питере.

Суши-бары и рестораны СПб быстро доставляют блюда японской и паназиатской кухни в любую точку города.

Как можно сделать заказ

Заказать суши, роллы и другие блюда японской и паназиатской кухни можно на сайте, при помощи мобильного приложения, или по телефону.

Чтобы сделать заказ на сайте, нужно будет отправить выбранное блюдо в корзину и пройти аутентификацию при помощи смс-сообщения. Оплачивать покупку можно на сайте (при помощи банковской карты), либо наличными.

Что получает именинник

На момент ДР питерские суши-бары и рестораны предоставляют клиентам скидку. В зависимости от того, какой статус имеет заведение, размер скидки варьируется от 10 до 35%.

Многие рестораны и кафе предлагают именинникам специальные, большие сеты (“День рождения”, “Праздничный”).

Условия этой акции в каждом суши-заведении разные. Например, в “Sushi Master” акция действует на момент праздника, за 3 дня до него и в течение 3 дней после него. В других ресторанах и барах акция действует в сам ДР, и за 6-7 дней до/после него.

Скидка по этой акции не суммируется с другими скидками. На неакционные сеты она не распространяется.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно авторизоваться на сайте и указать там дату рождения. Также следует сообщить о празднике оператору и показать паспорт курьеру.

Доставка суши и роллов по СПб: как это происходит

Весь процесс представляет собой следующее:

Клиент выбирает блюдо и отправляет его в корзину. Оператор связывается с клиентом и обрабатывает заказ. Заказ направляется оператором на кухню и к менеджеру смены. Повар приступает к приготовлению блюда, а менеджер смены выбирает курьера. Наступает этап упаковки заказа. Менеджер собирает его, добавляет позиции из бара. Курьер доставляет заказ по адресу и принимать оплату.

Если возникают проблемы, с клиентом связываются сотрудники службы поддержки. В качестве извинения клиенту может быть предложена скидка, либо бонус (бесплатный соус или напиток).

Заказать суши и роллы на день рождения: быстро, удобно и вкусно

Практически все суши-заведения СПб работают в режиме 24/7. Компании доставляют блюда как по городу, так и по области. Заказ перевозится в эко-упаковке (или в биопакетах), выполненной из перерабатываемых материалов.

Над блюдами работают квалифицированные повара. Они постоянно совершенствуют свое искусство на различных мастер-классах (на национальных, международных).

В каждом суши-заведении действует единый колл-центр: если возникает необходимость, сотрудник компании помогает клиенту выбрать блюдо. С ним же решаются вопросы по оформлению заказа и по решению возникающих проблем.

В большинстве суши-заведений Питера имеется программ лояльности. Кэшбэк не действует на разовые тематические акции. Не суммируется бонусная программа и с сертификатами, подарками и призами. Практически везде есть услуга самовывоза, и в некоторых ресторанах клиенты при этом получают бонусы.

Клиент может воспользоваться услугой “Save Fresh”: при этом приготовленное блюдо до приезда клиента хранится в специальной охлаждающей установке.