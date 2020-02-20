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При вспышке коронавируса в России лишь одному из 124 зараженных хватит койки в инфекционном отделении

Готовность российских больниц к борьбе с эпидемией оценила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
  • 20/02/2020, 13:35
При вспышке коронавируса в России лишь одному из 124 зараженных хватит койки в инфекционном отделении

По состоянию на 18 февраля 2020 года официальное число зараженных коронавирусом в Китае достигло 70,6 тыс. человек, это 98% от всех зарегистрированных в мире случаев, сообщили в пресс-службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Принимая во внимание положение Китая как ближайшего восточного соседа России и учитывая колоссальный трафик между странами как экономическими партнерами, аналитики FinExpertiza оценили уровень готовность российской медицины к реализации одного из «китайских сценариев».

Согласно последним данным Росстата (мониторинг датирован январем 2020 г., однако данные от 2018 г.), суммарный коечный фонд во всех медицинских учреждениях России составляет порядка 1182,7 тыс. коек, это 80,5 коек на 10 тыс. человек. За 14 лет оба эти показателя упали весьма существенно: коечный фонд сократился на 26%, или на 402,6 тыс. мест, а обеспеченность пациентов местами в лечебных учреждениях снизилась на 28%, с 110,9 коек на 10 тыс. человек в 2005 г. до 79,9 коек на 10 тыс. человек в 2018, иными словами, с 90 чел. на одну койку до 125 чел. на койку.

— Число коек сокращается не само по себе. За период с 2005 по 2018 год общее число больничных учреждений в стране уменьшилось на 45%. Что касается инфекционной специализации, здесь ситуация с коечным фондом повторяет основной тренд – количество коек падает из года в год. С 2005 по 2018 год их число сократилось на 30% и составило 59,3 тыс. коек в абсолютных цифрах, или одна койка на 2475 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальному риску заражения коронавирусом наиболее подвержены регионы, граничащие с Китаем: Республика Алтай, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край и Приморский край.

Также в число наиболее высокорисковых следует включить регионы, в которых расположены крупнейшие транспортные узлы и аэропорты: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск. Естественно, при совпадении двух этих параметров риск возрастает.

Если рассчитать, готовы ли наиболее уязвимые регионы в случае вспышки коронавируса к негативному «хубэйскому» сценарию (один инфицированный на тысячу человек), то наиболее опасная ситуация сложится в Москве и Татарстане: койки в инфекционном отделении хватит только одному из пяти заразившихся (21-22%).

В пограничных с Китаем регионах – Республике Алтай, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Приморье – количество инфицированных, которых удастся обеспечить койками, колеблется в пределах от 43% до 78%. На место в инфекционном отделении здесь сможет рассчитывать в среднем каждый второй.

В Новосибирской области, по данным FinExpertiza, при негативном сценарии, лишь 56% зараженных коронавирусом, могут рассчитывать на место в инфекционном отделении.

— Если предположить, что в России реализуется худший прогнозный сценарий развития эпидемии коронавируса (инфицированными окажутся порядка 5% населения), то мест в инфекционных отделениях регионов, входящих в группу риска, хватит в среднем для 0,8% заболевших. Следует отметить, что скорость распространения вируса не в последнюю очередь связана именно с наличием или отсутствием соответствующей медицинской инфраструктуры, позволяющей оперативно выявить и изолировать зараженных, так что вероятность реализации подобного сценария в российских мегаполисах представляется вполне вероятной, — говорится в сообщении.

В Москве на койку в инфекционном отделении сможет рассчитывать лишь один заразившийся из 237 (0,4%), в Московской области – один из 163 (0,6%). Жителям культурной столицы «повезет» чуть больше: койки в инфекционном отделении хватит одному петербуржцу из 115.

В граничащих с Китаем Республике Алтай, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Приморье коек в инфекционных отделениях хватит для 0,9 – 1,6% инфицированных. На место в инфекционном отделении сможет рассчитывать в среднем один из 90 зараженных.

В Новосибирской области при развитии событий по худшему сценарию, согласно прогнозам экспертов, на место в инфекционном отделении смогут рассчитывать лишь 1,1% зараженных. На одну койку будут претендовать 89 человек.

— Ситуация, когда в среднем по стране на одну койку в инфекционных отделениях приходится 2475 человек, в условиях эпидемической угрозы в соседнем государстве не может не настораживать. Однако это не единственный фактор риска: в России всего порядка 13 тысяч врачей санитарно-эпидемической группы. Эта специализация врачей – актив еще более важный, чем больничные койки. Если в России реализуется самый негативный из «китайских» прогнозов развития эпидемии коронавируса, то на одного врача санитарно-эпидемической группы будет приходиться 550 зараженных, — отмечает член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Фото: pixabay.com, автор- leo2014

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