Барнаульские инвесторы построят ЦОД в Новосибирске

— Финансирование проекта планирует осуществлять ООО «Милеком». Эта компания является магистральным оператором связи, работает на рынке с 2006 года и имеет устойчивые финансовые показатели. Кроме того, в его реализации заинтересован ряд партнеров компании, — поясняет Суслов. — В качестве инвестора выступит ООО «Нэолайн», созданная для предоставления услуг ЦОД.

Общий объем инвестиций в проект составит 4,5 млрд рублей. При этом к 2025 году инвестор намерен создать 120 рабочих мест с зарплатой 83 тысячи рублей. Срок окупаемости проекта — 7,5 лет. Выручка к 2025 году — 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд. Внутренняя норма доходности — 12%. За 10 лет в бюджет региона компания планирует перечислить более 2 млрд рублей налогов.

— Основной вид услуг, которые мы будем предоставлять в рамках ЦОДа, — это места для размещения телекоммуникационного шкафа-стойки, как целиком, так и внутри него. Данное место будет обеспечено гарантированным питанием и охлаждением со 100% резервированием. Также будут предоставляться сопутствующие услуги, необходимые для надежной работы оборудования, — поясняет представитель инвестора.

В качестве мер поддержки «Нэолайн» запросил земельный участок и льготы по налогу на имущество в рамках 75-ОЗ.

Инвестсовет одобрил проект в качестве МИП, включил его в госреестр инвестпроектов области.

Напомним, на территории региона уже анонсировано создание нескольких крупных ЦОДов. О планах по строительству в ПЛП одного из трех федеральных ЦОДов в сентябре 2019 года на форуме «Технопром» заявил телекомоператор «МегаФон». Речь идет о центре на 500 стоек с объемом инвестиций 2,1 млрд рублей. В декабре 2019 планы по строительству второго модульного дата-центра озвучила компания МТС. Инвестиции в проект запланированы в объеме 1,7 млрд рублей, расчетная мощность — 7,5 МВт, с расширением до 15 МВт, запуск в эксплуатацию — в середине 2021 года. ЦОД-5G в индустриальном парке «Новосиб» строит ПАО «Ростелеком». Детали этого проекта компания пока не раскрывает.

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