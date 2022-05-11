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Приблизительный размер будущей пенсии новосибирцы могут узнать заранее

  • 11/05/2022, 14:05
Автор:
Новости Новосибирской области
Причем для этого не нужно лично обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда, предварительно записываясь на прием к специалисту.

Окончательный размер страховой пенсии рассчитывает специалист ПФР с учетом всех условий, но приблизительный размер будущей пенсии можно просчитать на Пенсионном калькуляторе в Личном кабинете на сайте ПФР, напомнили в пресс-службе ведомства. Калькулятор считает пенсию в «ценах» текущего года, то есть он покажет, какую пенсию вы бы заработали сегодня при указанных вами условиях.

Кроме того, с 2022 года Пенсионный фонд начал информировать граждан в возрасте 40 и 45 лет (женщин и мужчин соответственно) о предполагаемом размере будущей пенсии через личный кабинет. Информация будет приходить раз в три года. В информационном письме ПФР можно ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо доработать до выхода на пенсию, оценить добросовестность своего работодателя в части уплаты страховых взносов, а также увидеть предполагаемый размер будущей пенсии, исходя из сформированных на дату информирования пенсионных прав.

Если вы хотите сделать это самостоятельно, то в Личном кабинете на сайте ПФР размещена информация о том, сколько пенсионных коэффициентов уже заработано. Необходимо умножить количество заработанных пенсионных коэффициентов (например – 100) на стоимость одного пенсионного коэффициента. Сегодня стоимость одного коэффициента – 107 рублей 36 копеек. Это получится размер страховой части. К нему прибавляется размер фиксированной выплаты – аналог базовой части пенсии. Для страховых пенсий на общих основаниях он составляет 6 564 рубля 31 копейку. Если пенсионеру устанавливается инвалидность 1 группы или при достижении возраста 80 лет, фиксированная выплата удваивается. Причем автоматически в беззаявительном порядке. Увеличивается размер фиксированной выплаты и при наличии иждивенцев (таблицу увеличения можно найти на сайте ПФР). Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата ежегодно индексируются.

— Если у человека есть пенсионные накопления, ему может быть установлена и накопительная пенсия. Эту информацию можно также получить через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, — добавили в пресс-службе регионального ПФР.

Возможность заранее оценить свои пенсионные права позволяет гражданам при необходимости предпринять шаги по их корректировке (увеличению), например, сделать выбор в пользу «белой» зарплаты или доработать недостающий стаж.

Напомним, что для возникновения права на установление страховой пенсии необходимо не только достичь пенсионного возраста, но и иметь «в багаже» определенное количество лет страхового стажа и заработанных пенсионных коэффициентов.

Фото: flickr.com — Фотобанк Moscow-Live

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : ПФР Пенсия


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