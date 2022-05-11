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В Сибири в полтора раза вырос спрос на покупку недвижимости с помощью аккредитивов

  • 11/05/2022, 14:26
В Сибири увеличилась популярность аккредитивов при проведении сделок с недвижимостью.

Новости НовосибирскаТакую тенденцию фиксирует Абсолют Банк в Новосибирске. Если в целом по стране частота использования аккредитивов в 2022 году по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась на 11%, то в Сибири – в полтора раза.
По словам Виктории Паньковой, заместителя руководителя Абсолют Банка в Новосибирске (ПАО), рост интереса к аккредитивам в первую очередь связан с повышением финансовой грамотности сибиряков и тем, что этот продукт активно предлагают агентства недвижимости и частные риэлторы. По прогнозам банкиров, объем сделок с аккредитивами до конца года может увеличиться в 3-4 раза.

«Аккредитив позволяет безопасно проводить сделки с недвижимостью, автотранспортом, акциями, бизнесом и другими ценностями, но сибиряки почти в 100% используют этот финансовый инструмент при покупке недвижимости, – комментирует Виктория Панькова. – Это актуально, поскольку до сих пор около 30-40% сделок с квартирами проводится без заемных средств – за наличные. В случае с домами, машино-местами, земельными участками этот процент приближается к 95%».

Плюсы расчетов через аккредитивы – в том, что отсутствуют наличные деньги, нет необходимости их проверять и пересчитывать. Покупатель просто приносит деньги в банк. Они «замораживаются» на специальном аккредитивном счету. Когда продавец предоставляет в банк подтверждающие документы по сделке, деньги «размораживаются» и поступают ему на счет.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость аккредитивы


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