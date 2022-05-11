В Сибири в полтора раза вырос спрос на покупку недвижимости с помощью аккредитивов

Такую тенденцию фиксирует Абсолют Банк в Новосибирске. Если в целом по стране частота использования аккредитивов в 2022 году по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась на 11%, то в Сибири – в полтора раза.

По словам Виктории Паньковой, заместителя руководителя Абсолют Банка в Новосибирске (ПАО), рост интереса к аккредитивам в первую очередь связан с повышением финансовой грамотности сибиряков и тем, что этот продукт активно предлагают агентства недвижимости и частные риэлторы. По прогнозам банкиров, объем сделок с аккредитивами до конца года может увеличиться в 3-4 раза.

«Аккредитив позволяет безопасно проводить сделки с недвижимостью, автотранспортом, акциями, бизнесом и другими ценностями, но сибиряки почти в 100% используют этот финансовый инструмент при покупке недвижимости, – комментирует Виктория Панькова. – Это актуально, поскольку до сих пор около 30-40% сделок с квартирами проводится без заемных средств – за наличные. В случае с домами, машино-местами, земельными участками этот процент приближается к 95%».

Плюсы расчетов через аккредитивы – в том, что отсутствуют наличные деньги, нет необходимости их проверять и пересчитывать. Покупатель просто приносит деньги в банк. Они «замораживаются» на специальном аккредитивном счету. Когда продавец предоставляет в банк подтверждающие документы по сделке, деньги «размораживаются» и поступают ему на счет.