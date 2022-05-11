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Экс-министр снова будет курировать строительство источника синхротронного излучения

  • 11/05/2022, 14:00
Автор:
новости Новосибирска
Только теперь в составе проектной команды.

— С недавнего времени Иван Иванович (Шмидт) принят на работу в Институт катализа СО РАН, — сообщил на пресс-конференции директор института Валерий Бухтияров.

В статусе управляющего проектом ЦКП «СКИФ» Иван Шмидт будет курировать работу по строительству в Новосибирске источника синхротронного излучения.

Напомним, с января 2018 года Иван Шмидт занимал должность министра строительства Новосибирской области. В конце декабря 2021 года он ушел «по собственному желанию». Собеседники редакции не исключали, что увольнение связано со строительством крупных инфраструктурных объектов, за которые Иван Шмидт с середины июня 2021 года нес персональную ответственность. Речь шла о таких объектах, как Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске с прилегающими инфраструктурными объектами, ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», кампус мирового уровня федерального ГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек Министерства здравоохранения РФ, а также инфраструктурных объектов, прилегающих к Региональному центру волейбола.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН — проект класса «большая наука» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — физике и геологии, химии и материаловедении, биологии и медицине, гуманитарных науках. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Ранее редакция сообщала, что в этом году в области начнется строительство ряда крупных объектов. 

Фото с сайта минстроя Новосибирской области

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Рубрики : Недвижимость Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство СКИФ назначения


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