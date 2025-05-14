Причины гарантийного ремонта мостов назвали в Новосибирске

Специалисты «Гормоста» осмотрели 14 мостов и путепроводов в Новосибирске. Они обнаружили 60 нарушений, которые подрядчики обязаны устранить по гарантии.
Основными дефектами стали износ покрытия, протечки швов, разрушение переходной зоны, дефекты лакокрасочного покрытия и другие.
— Всем подрядным организациям направлены требования об устранении выявленных дефектов в течение месяца, — сообщили представители «Гормоста».
По данным мэрии Новосибирска, в прошлом году основной причиной гарантийного ремонта дорог являлись:
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ужесточили работу с подрядчиками, завалившими контракты. Заказчик через суд добивается от компаний выплаты не только штрафов, но и гарантий.
Источник фото: из телеграм-канала Минтранса, автор: пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru