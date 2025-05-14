Причины гарантийного ремонта мостов назвали в Новосибирске

Специалисты «Гормоста» осмотрели 14 мостов и путепроводов в Новосибирске. Они обнаружили 60 нарушений, которые подрядчики обязаны устранить по гарантии.

Основными дефектами стали износ покрытия, протечки швов, разрушение переходной зоны, дефекты лакокрасочного покрытия и другие.

— Всем подрядным организациям направлены требования об устранении выявленных дефектов в течение месяца, — сообщили представители «Гормоста».

По данным мэрии Новосибирска, в прошлом году основной причиной гарантийного ремонта дорог являлись:

Колейность на дорогах, которые эксплуатировались 3-4 года. Она возникла из-за абразивного износа асфальтобетона. Просадки колодцев и покрытия вокруг них. Это произошло из-за разрушения горловин и опорных железобетонных элементов. Износ горизонтальной дорожной разметки. Он стал следствием использования шипованных шин и противогололедных реагентов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ужесточили работу с подрядчиками, завалившими контракты. Заказчик через суд добивается от компаний выплаты не только штрафов, но и гарантий.