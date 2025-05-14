Депутат Сидоренко из Новосибирска получил срок за мошенничество с землей

Депутат регионального Заксобрания Иван Сидоренко был приговорен к условному сроку за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере . Наказание — три года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в 700 тысяч рублей. Государственное обвинение просило пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Сидоренко, депутат и руководитель строительных компаний, был задержан в сентябре 2022 года. Суд не отправил его в тюрьму, а назначил домашний арест. В ноябре дело передали в суд.

По версии следствия, в 2013 году, занимая пост руководителя ООО «Новоторг-Сиб», обвиняемый арендовал участок муниципальной земли в Калининском районе Новосибирска. Площадь участка составила 19,6 тысяч квадратных метров, а его кадастровая стоимость достигла 163,7 миллиона рублей.

Компания возвела на участке торговый центр площадью свыше 5 тысяч квадратных метров. После оформления здания в собственность, она получила право выкупить землю по льготной цене — всего за 17,1 миллиона рублей. Однако, как выяснили следователи, торговый центр на самом деле был лишь фикцией.

Прокуратура сообщила, что обвиняемый возвел на участке два многоэтажных здания. Ущерб муниципалитету был полностью компенсирован еще на этапе следствия.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что адвоката, обвиненного в мошенничестве, отправили в СИЗО Новосибирска. Следствие считает, что он убедил клиента дать взятку правоохранителям.