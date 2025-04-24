В Новосибирске ужесточили работу с подрядчиками, завалившими контракты

МКУ «Гормост» через суд добивается от подрядчиков, ранее выполнявших ремонт Октябрьского и Димитровского мостов, выплатить штрафы и гарантийное обеспечение, прописанное в контрактах.

В частности, на днях Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск МКУ «Гормост» о взыскании 100 тыс. руб. штрафа и обязал ООО «СпецТрансСтрой» предоставить обеспечение гарантийных обязательств на сумму 11,1 млн руб., сообщили в пресс-службе учреждения. Напомним, компания выполняла капитальный ремонт Октябрьского моста, но сорвала сроки контракта. В итоге мэрия расторгла его в одностороннем порядке.

ООО «СК Дороги Сибири» должно перечислить в бюджет 1,4 млн руб. обеспечения и 100 тыс. руб. штрафа. Компания ремонтировала Димитровский мост. Кроме того, суд обязал компанию предоставить обеспечение на 6,2 млн руб. и выплатить штраф 100 тыс. руб по работам, которые она выполняла на Октябрьском мосту, сообщили в МКУ «Гормост».

ООО «ДК Клевер» проиграло дело о взыскании 1,6 млн руб. за неисполнение предписаний строительного контроля по Октябрьскому мосту.

МКУ «Гормост» намерен продолжить претензионно-исковую работу со всеми подрядчиками, не выполняющими условия контрактов, подчеркнули в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство Новосибирской области намерено расторгать контракты и вводить санкции в отношении недобросовестных подрядчиков, даже если это чревато сдвижкой сроков и возвратом средств в федеральный бюджет.