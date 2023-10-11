Приемный сын убил сестру из ревности к родителям под Новосибирском

В Новосибирской области подросток предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей 17-летней сестры.

Многодетная семья в Искитиме до сих пор не может прийти в себя от горя. 9 мая 17-летний приемный сын набросился с топором на свою сводную сестру. От многочисленных ударов колуном по голове девушка скончалась на месте. В причинах жестокого поступка разбирался Следственный комитет.

― В гараже одного из домов города Искитима на фоне возникшей личной неприязни к находившейся там же несовершеннолетней, взял в руку колун и нанес множественные удары. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Местные жители считают, что за официальными формулировками скрывалась более глубокая проблема.

― Этот мальчик был приемный. В принципе его хорошо воспитывали и ни в чем не отказывали, как и другим ребятам. Но он считал, что родители больше любят родных детей. Так, его сестре-одногодке якобы покупали больше дорогих вещей и уделяли особое внимание. Девочка училась в колледже и приезжала домой на выходные и праздники. Он долго копил обиду и вот в один прекрасный день отомстил ей и всем, ― рассказали соседи многодетной семьи.

Теперь за столь тяжкое преступление парню грозит реальный срок лишения свободы. В семью, которой он принес много горя и страданий, он уже никогда не вернется.