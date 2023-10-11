Проект ребцентра для участников СВО в Бердске разработает московская компания

В Новосибирской области определился победитель аукциона на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации здания «Регионального многофункционального центра реабилитации инвалидов и ветеранов» (2 этап) в городе Бердске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, за победу в конкурсе боролись шесть организаций. Все они были признаны соответствующие требованиям и допущены до участия в аукционе. Победителем признано ООО «ЭКО-Проект» (г. Москва). Компания согласилась выполнить работы за 30,1 млн рублей (при начальной стоимости контракта в 43,1 млн рублей).

Напомним, строительство нового корпуса «Регионального многофункционального центра реабилитации инвалидов и ветеранов» для пострадавших и участников СВО на 300 коек предусмотрено на участке общей площадью 7,8 га (78 307,0 кв.м), со сносом существующего здания пансионата на 35 мест тер. БПВТ им Калинина. Ориентировочная общая площадь нового здания — 32,8 тыс кв.м.

В центре предусмотрено: реабилитационное отделение по профилю «Медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции центральной нервной системы» (60 коек), реабилитационное отделение по профилю «Медицинская реабилитация взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы» (30 коек), жилой блок отделения социальной реабилитации (70 мест, жилые ячейки будут разделены на 2 секции), отделение долговременного ухода (80 коек), отделение психоневрологическое (60 коек), приемно-карантинное отделение на 12 коек и блок помещений изолятора на 12 коек (в блоке приемно-карантинного отделения).

Ориентировочная общая численность персонала составит 643 человека, в том числе медицинская служба — 304 человека, социальное сопровождение, реабилитация и адаптация — 92 человека, административно–управленческий персонал — 45 человек, инженерная группа — 44 человека, пищеблок —50 человек и обслуживающий персонал (технический персонал) — 108 человек.

Кроме того, при проектировании подрядчику необходимо предусмотреть комплексное благоустройство и озеленение участка , с учетом доступности для маломобильных групп населения. Согласно техзаданию, на территории должны быть: площадка с тренажёрами с покрытием из резиновой крошки, спортивная площадка для занятий лечебной физической культурой и адаптивных спортивных игр (волейбол, мини-футбол, боче, дартс, настольный теннис), размеры и набор оборудования которых подрядчику необходимо определить проектом.

Срок выполнения работ до 15 декабря 2024 года (с учетом необходимых согласований и прохождения государственной экспертизы).

По данным Seldon Basis, ООО «ЭКО-Проект» образовано в 2011 году в г. Москва. Уставной капитал компании— 20 тысяч рублей. Основной вид деятельности — Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Единственным учредителем и руководителем компании является Тамерлан Чигаев. Выручка компании в 2022 году составила 25,5 млн рублей, чистая прибыль — 489 тысяч рублей. В активе компании 22 госконтракта в качестве поставщика на общую сумму 1,7 млрд рублей. Чаще всего контракты заключались c Минспорт России (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что в Кузбассе построят реабилитационный центр за 3 млрд рублей.