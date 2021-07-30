Экс-директору Биотехнопарка дали 3,5 года условно

Первая судебная инстанция суда Железнодорожного района приговорила экс-директора новосибирского Биотехнопарка Владимира Кожевникова к лишению свободы сроком на 3,5 года условно и штрафу по статье о мошенничестве. Павел Шелеметьев, который, по версии обвинения, выступает соучастником Кожевникова, приговорен к 3 годам условно и штрафу. Сторона защиты намерена обжаловать приговор, о чем в комментарии Infopro54 сообщил адвокат Кожевникова Александр Балян.

Собеседник редакции напомнил, что началось все в 2018 году с шумной кампании об «огромных нарушениях» в новосибирском Биотехнопарке и возбуждении уголовного дела о «миллионных хищениях» в отношении одного из его поставщиков — предпринимательницы Татьяны Франк. Далее выяснилось, что Франк призналась, и суд признал ее виновной в мелкой махинации с бюджетными деньгами Биотехнопарка, прекратив уголовное дело по инициативе следователя. А следом от нее же была «явка с повинной» о якобы данной Кожевникову через Шелеметьева особо крупной взятке, и они оба отправились в СИЗО, где отсидели, не признавая вины, 8 месяцев. В итоге уже в 2020 следователи дело о взятке вынуждены были прекратить, а обоих арестантов отпустить, но тут же возбудили новое уголовное дело — уже о хищении у ООО «Медхолдинггрупп» займов в сумме более 9 млн рублей. Заявитель оказался все тот же — Татьяна Франк.

— В суде прокурор отказался от самого упоминания Биотехнопарка и служебного положения Кожевникова, теперь это обычное «бытовое мошенничество», — рассказывает адвокат. — Не подтвердились и слова Франк про 9 млн рублей. Выяснилось, что ни Кожевников, ни Шелеметьев никак не разбогатели во времена «мошенничества», а вот Франк тратила в это время миллионы, имея зарплату в 30 тысяч рублей.

По словам собеседника редакции, имеет место схема сомнительных показаний от коммерсанта для облегчения его участи.

— На их основании берут под стражу должностное лицо и кого-то — на роль посредника: даже сейчас со слов одного человека посадить трудновато, — поясняет Балян. — Людей «маринуют» под стражей, пока не признается «посредник», показав на «взяточника», потом «признается» и последний. Речь о «событиях» прошлых лет, с поличным не брали, нет ни видео, ни документов, ничего, кроме слов коммерсанта, который под давлением нередко оговаривает тех, на кого укажут или с кем хочется свести счеты. И уже вновь признавшийся становится в позицию того коммерсанта — и должен оговорить следующего для облечения уже своего положения.

При этом, по словам Александра Баляна, дело Кожевникова — один из характерных для Новосибирской области примеров расправы с должностными лицами, успешно реализующими масштабные инвестиционные проекты, в освоении результатов которых может быть весьма широкий круг заинтересантов.

Напомним, что в начале 2018 года аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области озвучивали информацию, согласно которой за счет бюджетных инвестиций в 2015 году Биотехнопарк произвел оплату оборудования в размере 95 млн рублей в адрес ООО «Медхолдинггрупп». На июль 2016 года оно не было поставлено и введено в эксплуатацию, а управляющая компания Биотехнопарка без согласования с Минэкономразвития продлила договор на поставку на 1,5 года — до 31 декабря 2017 года, предоставив недостоверные данные о его установке и запуске.