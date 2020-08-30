Региональному бизнесу помогут зайти на маркетплейсы

Предприниматели региона могут бесплатно разместить свои аккаунты и открыть интернет-магазины на российских электронных торговых площадках (маркетплейсах) – Ozon.ru, Aliexpress Russia, Wildberries, Беру.ру. Новую услугу запускает Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области, структурное подразделение центра «Мой бизнес», который является подведомственным региональному минпромторгу учреждением.

Как сообщили в министерстве, профессионально созданный бизнес на маркетплейсе позволит увеличить продажи компании, повысить узнаваемость бренда, расширить территорию его присутствия. Услуга включает в себя регистрацию аккаунта и открытие магазина на одной выбранной площадке; подготовку документов для приема-передачи товаров на склад; размещение объявлений (до 100 товаров на Aliexpress Russia, на остальных площадках до 500); брендинг; подробное обучение профессиональной работе с площадкой; годовую экспертную поддержку.

Услугу могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и действующие на территории Новосибирской области. Исключение составляют кредитные и страховые организации (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбардов, участники соглашений о разделе продукции, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

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