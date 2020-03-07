Принят закон о региональных уполномоченных по правам человека

Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ. Как отмечал ранее председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, с окончательным принятием инициативы завершится формирование единой государственной системы защиты прав человека в Российской Федерации.

В частности, должность уполномоченного по правам человека в субъекте РФ может учреждаться в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта РФ и является государственной должностью субъекта РФ.

На должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты; законом субъекта РФ минимальный возраст для кандидата на должность Уполномоченного может быть увеличен, но не более чем на пять лет.

Уполномоченный назначается или избирается на должность законодательным органом государственной власти субъекта РФ на срок, установленный конституцией субъекта РФ, законом субъекта РФ, но не более чем на пять лет; одно и то же лицо может занимать должность уполномоченного не более двух сроков подряд.

Кроме того, законом определяются требования, ограничения и запреты, связанные с замещением должности уполномоченного, в том числе запрет на занятие предпринимательской и другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; недопустимость наличия гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства; запрет на членство в политических партиях и др.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ