ФАС предлагает лишить IT-компании антимонопольного иммунитета

Представители российских игроков IT-рынка обратились в Минкомсвязь с призывом не поддерживать предложение ФАС о регулировании результатов интеллектуальной деятельности, сообщили в пресс-службе Адвокатского бюро г. Москвы «Щеглов и Партнеры». Отмечается, что письмо было направлено главе ведомства Максуту Шадаеву от Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и некоммерческого партнерства «Руссофт». Указанные организации объединяют порядка 300 российских компаний. В министерстве подтвердили получение письма, но не стали его комментировать.

— В соответствии с подготовленными ФАС изменениями в закон «О защите конкуренции», разработчиков предлагают лишить так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности. На сегодняшний день указанный закон предусматривает, что результаты такой деятельности, в число которых включено и ПО, не регулируются антимонопольным законодательством. Иными словами, на создателей ПО не действует запрет на злоупотребление своим лидирующим положением и участие в картелях. Таким образом, разработчики могут устанавливать произвольные цены на свой продукт, которые могут иметь отличия в зависимости от регионов реализации и покупателей. Это и подразумевается под понятием «иммунитет» для интеллектуальной собственности, — отмечают в Адвокатском бюро г. Москвы «Щеглов и Партнеры».

ФАС обосновала свою позицию следующим образом. Ведомство указало, что наличие такого иммунитета даёт разработчикам право злоупотреблять имеющимися у них авторскими правами и вредит развитию конкуренции на отечественном рынке. Это преимущество также делает невозможным применение механизмов реагирования со стороны ФАС. В связи с этим антимонопольное ведомство предлагает отказать разработчикам в таком иммунитете. Речь идёт о компьютерных программах и базах данных. Помимо прочего, предлагается лишить разработчиков права навязывать невыгодные для партнёров условия сотрудничества либо отказывать в нём без объективных причин в случае, если это может негативно сказаться на рыночной конкуренции.

ИТ-Разработчики в письме, переданном в Минкомсвязь РФ, сообщили, что внедрение соответствующих поправок нанесёт удар по российским разработчикам, так как те не смогут выбирать себе партнёров по требуемым компетенциям и формировать многоуровневые партнёрские каналы. В случае принятия соответствующего законопроекта, такие действия разработчиков будут расцениваться как незаконные, независимо от того, принесли ли они вред. В приложении к письму руководители ассоциаций приводят перечень из 13 аргументов против принятия законопроекта ФАС России.

— После анализа законопроекта можно сказать ,что он, в целом, нацелен на ограничение рынка IT, введение запретов на монополизацию рынка, и в меньшей степени — а регулирование отношений разработчиков ПО в сфере интеллектуальной собственности. Принятие такого закона усложнит цепочку правоотношений между участниками отрасли, что, в итоге, отразится на конечном потребителе. Полагаю, может произойти отток инвестиций из этой отрасль, хотя стартапы в сфере ПО сейчас наиболее востребованы, — говорят в Адвокатском бюро г. Москвы «Щеглов и Партнеры».

В настоящий момент, согласно закону «О защите конкуренции», результаты интеллектуальной деятельности (РИД) не регулируются антимонопольным законодательством. То есть на них (в том числе на ПО) распространяется так называемый «иммунитет».

— [Наличие иммунитета] создает необоснованные преимущества правообладателям, злоупотребляющим своими правами, в ущерб развитию конкуренции на товарных рынках России, не позволяет применять механизмы антимонопольного реагирования в тех случаях, когда в зарубежных странах именно они являются эффективными инструментами обеспечения баланса охраняемых ценностей конкуренции и интеллектуальной собственности, — говорится в материалах ФАС, размещенных на Regulation.gov.ru.

Кроме того, ФАС предложил ввести новые ограничения, среди которых — запрет для разработчиков, занимающих доминирующее положение, навязывать невыгодные условия договора или давать необоснованный отказ от заключения соглашения, если они влияют на конкуренцию на рынке.

— Меня всегда очень умиляют ссылки профессиональных игроков на то, что «изменения отразятся на конечном потребителе». К сожалению, это только наша уникальная практика, когда любые законодательные инициативы или изменения рынка в итоге бьют по простому потребителю. Очень легко переложить все риски на простых граждан. Народ — это самый многочисленный и самый незащищенный участник рынка, который вынужден компенсировать бизнесу все риски, — говорит заместитель старшего управляющего партнера Адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры», адвокат Юлия Лялюцкая. — Что касается предложенных ФАС РФ изменений, я не вижу повода для беспокойства. Во всём мире, как в развитых, так и в развивающихся странах, есть антимонопольное регулирование рынка результатов интеллектуальной деятельности. Да, каждая юрисдикция по-разному трактует баланс интересов сторон в этой сфере.

По ее словам, в США основной целью антимонопольного регулирования рынка РИД является поощрение инновационной деятельности и конкуренции. Законодательство Евросоюза и его членов также декларирует запрет ограничивающих конкуренцию соглашений на рынке РИД. При этом европейский антимонопольный закон придерживается даже более ограничительного подхода, чем в США, признавая, что существуют некоторые обязательства, при которых исключительное право собственника на РИД может быть ограничено в пользу более конкурентной структуры рынка. В 60-х годах 20 века Европейский суд (European Court of Justice) провел четкое разграничение гарантий существования прав на ИС (так называемое «предоставление прав») и возможностей их использования, указав, что владелец ИС может быть ограничен в использовании своих прав на интеллектуальную собственность в объеме, необходимом для пресечения антиконкурентных соглашений. Многие развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия, Китай, также законодательно определили баланс антимонопольного регулирования и и свободы использования результатов интеллектуальной деятельности.

— Безусловно, законодательное регулирования этой сферы в России должно производиться с учетом специфики интеллектуальных прав и деятельности правообладателей. Но требовать сохранения «иммунитета», возникшего в первую очередь из-за банальных пробелов в праве, допущенных в ходе подготовки старых нормативно-правовых актов, недопустимо, — уверена Юлия Лялюцкая.

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