Приобрести казахстанские продукты теперь могут и посетители крупных торговых сетей Китая

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Что уже достигнуто во внешней торговле

Товары пищевой отрасли страны сегодня уже можно купить в ZhongBai. Данная сеть является второй в КНР крупнейшей сети магазинов розничной торговли в провинции Хубэй. Среди свежих новостей Казахстана поступает важная информация о том, что министерство ведет переговоры с еще одной торговой сетью. А именно, с ритейлером WuShang. Эта сеть магазинов входит в тройку самых крупных в КНР.

По словам министра торговли и интеграции Бахыта Султанова эта новость очень важна, ведь теперь предприятия пищевой промышленности страны получили доступ к практически безграничному рынку. Это первый случай поставки казахстанской пищевой продукции в магазины Китая. Переговоры с китайской стороной проводили еще в ноябре 2019 года в Ухане. Были заключены предварительные договоренности с:

— Wuhan Zhongshang Group Co., Ltd;

— Wuhan Asia Europe Logistics Co., Ltd.

В магазинах торговой сети ZhongShang появился спецотдел, на полках которого разместили продукты казахстанских производителей. При открытии покупателям были доступны более 30 наименований самой разной продукции. В спецотделе можно купить соки и кондитерские изделия, растительное масло и макароны. Планы министерства заключались в том, чтобы открыть еще один отдел в магазинах Ухани. Но они не были осуществлены из-за начавшейся пандемии.

Но несмотря ни на что еще один отдел с продуктами казахстанских производителей в магазинах торговый сетей Китая должен заработать до конца года. Розничные торговые сети ZhongShang, ZhongBai и WuShang посещают 60 миллионов человек. Сафлоровое масло KazIr-Agro уже доступно в таких провинциях КНР:

— Шэньси и СУАР;

— в Фудзянь и даже в Пекине.

Специалисты KazakhExport договариваются о продаже казахстанской продукции еще и в Гуандун и Чжэцзяне. Из-за плохих погодных условий ожидается некоторый дефицит продуктов питания в Китае. Но поставки товаров на экспорт возможны только после насыщения внутреннего рынка. Для страны теперь открыты новые возможности в торговле. Читайте свежие новости Казахстана первыми, комментируйте, делитесь важной информацией.

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