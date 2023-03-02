Главное преимущество структуры экономики Новосибирской области — это диверсифицированность, напомнил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на совещании по вопросу реализации механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в рамках Красноярского экономического форума.

— Треть нашей экономики — это транспорт, логистика и торговля, 20% — промышленное производства, а все остальные равномерно, — отметил Решетников.

По его словам, за 5 лет экономика Новосибирской области выросла в 5 раз, инвестиции в основной капитал в 2022 году составили более 332,2 млрд рублей.

— Приоритеты в инвестициях в Новосибирской области — это транспорт и логистика, — подчеркнул Лев Решетников.

Среди крупнейших инвестпроектов Решетников назвал логистический комплекс PNG GROUP — 14 млрд рублей, проект компании «Новосибирский транспортный терминал» — 11,5 млрд рублей; ОРЦ «РУСАГРОМАРКЕТ» — 8,3 млрд рублей, логистический комплекс Группы ПФО — 7,3 млрд рублей, логистический комплекс «Почты РОССИИ» — 7,5 млрд рублей, фулфилмент-центр «ОЗОН» — 2 млрд рублей, распределительный центр компании «Магнит» — 1,8 млрд рублей, распределительный центр X5 Retail Group — 1,3 млрд рублей.

В рамках СЗПК в Новосибирской области реализуется инвестиционная программа по развитию аэропорта «Толмачево» стоимостью более 60 млрд рублей.

— Предмет соглашения, заключенного между Минэкономразвития РФ, минэкономразвития региона и АО «Аэропорт Толмачево», — стабилизация актов о налогах и сборах, земельного, градостроительного и иного законодательства, — пояснил Решетников.

По данным Минэкономразвития РФ, на данный момент в России разработан 41 инвестиционный проект по СЗПК с общим объемом инвестиций в 1,7 млрд рублей. В Сибирском федеральном округе на данный момент реализуется 5 крупных проектов с общим объемом инвестиций в 500 млрд рублей.

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