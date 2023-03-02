США обратились к властям ОАЭ с требованием перекрыть поставки электроники в Россию

США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), призывая прекратить экспорт критических электронных компонентов в РФ. Аргументируя тем, что Москва может использовать их для создания оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Источники сообщили, что дипломаты США, Евросоюза и Великобритании в последние недели посещали ОАЭ, чтобы «разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц» с целью прекратить поставки в РФ.

Особую озабоченность Америки вызывает реэкспорт товаров через ОАЭ, который позволяет обходить введенные антироссийские санкции.

Кроме того, отмечается, что западные страны требуют от властей ОАЭ раскрыть перечень товаров, которые уже были поставлены в Россию.

Ранее редакция сообщала, что Украина объявила о новых санкциях.

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