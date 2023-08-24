Пришел в стельку пьяный: сибирячка обвинила салон красоты, где ее мужу сделали алкогольный маникюр

Необычный инцидент в бьюти-сфере произошел в районе ОбьГэса под Новосибирском. Недовольная услугами одного из местных салонов красоты женщина хотела обращаться в прокуратуру, чтобы спасти от алкоголизма других клиентов. Сибирячка по имени Алена опубликовала гневный пост в социальных сетях, где предъявила мастерам маникюра весьма интересные претензии.

— Хочу пожаловаться и предостеречь жителей от салона красоты, который находится у нас. Проходила мимо и повелась на рекламу. Записала мужа на маникюр, потому что работает руками, и они в ужасном виде у него. Думаю, сделаю сюрприз. Он сходил и пришел просто ужасно пьяный, а ведь ему нельзя пить! Его там напоили. Это вообще как? Я к вам отправляю мужа на маникюр, а вы его там спаиваете. У меня в голове не укладывается, как так можно сделать? Он что пришел в бар или ресторан? Почему я должна сейчас из-за вас страдать с ним с пьяным? Или вы хотели, чтоб он вам денег больше дал? Это вообще законно? — эмоционально рассказала свою историю Алена.

К слову, маникюр мужчине все-таки сделали. А вот момент с его алкогольным опьянением вызвал много вопросов у читателей паблика «На ОбьГэсе».

Жители микрорайона разделились во мнениях. Часть из них поблагодарили автора поста за случайную рекламу и побежали записываться на ноготочки, а часть обвинили женщину в том, что она не следит за своим мужем и зря наговаривает на салон.

Среди комментаторов обнаружилась и администратор заведения, где побывал мужчина.

— Гость у нас может выбрать напиток для приятного времяпровождения: чай, кофе, вода, лимонад, сок и напиток месяца — пиво (безалкогольное/алкогольное). Но это совершено не означает, что мы насильно пытаемся чем-то напоить гостя. В вашем случае взрослый мужчина, ваш муж, сам попросил угостить его пивом с орешками. Был налит стакан 0,33. Большим количеством именно алкогольного напитка мы не угощаем. Что касается денег, за угощения мы денег не берем, только лишь за услугу. Ваш муж заплатил 1000 рублей за маникюр, — написала в ответ на претензии мастер Ирина.

Женщина также уточнила, что в студии установлена камера видеонаблюдения со звуком и пригласила Алену просмотреть эту запись.

Недовольная жена видео внимательно изучила и сделала совсем другие выводы.

— Мы предоставили ей доказательства, что мужа никто не спаивал. Он напился в другом месте. Девушка извинилась и сказала, что к нам претензий больше не имеет, — рассказала Infopro54 администратор салона.

Конфликт оказался исчерпан. Алена больше не собирается в прокуратуру. Но вряд ли еще когда-нибудь сделает любимому подобный сюрприз.