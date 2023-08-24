Ливни и град вернутся в Новосибирск 25 августа

В Новосибирске 25 августа 2023 года прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

По данным Западно-Сибирского УГМС в области ожидаются местами дожди, ливни, грозы и град. Но особо опасным может быть ветер, достигающий 17-22 метров в секунду.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — информируют в МЧС.

Жителям региона советуют при сильных порывах ветра закрыть форточки и окна, убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Важно вести себя осторожно на улице, обходя стороной оборванные провода, вывески, транспаранты и плохо закрепленные конструкции.