Приставы арестовали мельничный комплекс в Ордынке

Представители налоговой службы и службы судебных приставов в ходе рейда установили, что в кассе юридического лица отсутствуют средства для погашения задолженности. Судебный пристав-исполнитель вручил представителям организации постановление об ограничении расходных кассовых операций, сообщила пресс-служба ведомства.

— В рамках исполнительного производства на основании Закона об исполнительном производстве РФ было вручено требование о предоставлении документов о наличии дебиторской задолженности, а также был произведен арест мельничного комплекса и здания склада-магазина, — говорится в сообщении.

В результате совместной работы налоговых органов Новосибирской области и службы судебных приставов по принудительному взысканию задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев текущего года в бюджет поступило 15,7 млрд руб. Из них 1,4 млрд руб. поступило в результате совместных рейдовых мероприятий и обращения взыскания на дебиторскую задолженность.

Специалисты Долгового центра Новосибирской области и ФССП организуют и проводят рейды по торговым точкам, в которых контрольно-кассовая техника зарегистрирована на налогоплательщиков, имеющих задолженность. В таких случаях производится изъятие денежных средств, хранящихся в кассе должника.

Право судебных приставов не только производить арест имущества, но и изымать денежные средства, в том числе наличные денежные средства, хранящиеся в кассе должника, предусмотрено ст. 70 Закона об исполнительном производстве РФ. Они направляются в счет погашения налоговой задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.