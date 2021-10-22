Новосибирский производитель сыров выходит на облигационный рынок

ООО «Фабрика Фаворит» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций — 22 октября состоится сбор предварительных заявок от инвесторов. Размещение пройдет по открытой подписке, сообщила пресс-служба организатора займа — ООО «Юнисервис Капитал».

Выпуск ООО «Фабрика Фаворит» объемом 50 млн рублей зарегистрирован на Мосбирже 20 октября под номером 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021. Номинал бондов — 1 тысяча рублей, ставка купона — 12,5% годовых с ежемесячной выплатой. Размер купона зафиксирован на все 3 года обращения выпуска (оферта не предусмотрена).

Погашение выпуска предусмотрено путем частичной амортизации по 25% от номинальной стоимости бумаг в дату окончания 27, 30, 33, 36 купонных периодов.

Организатором выпуска выступает ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

— Компания выходит на публичный рынок впервые. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что позволит частично профинансировать заявленную стратегию развития, которая предусматривает наращивание производственных мощностей, запуск новых линеек продукции и расширение работы с торговыми сетями с целью увеличения прибыли, — пояснили в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика Фаворит» работает на рынке 17 лет и занимает лидирующие позиции производителей свежих сыров и масложировой продукции на рынке Сибири и Дальнего Востока, говорится в сообщении организатора. Компания производит свежие и плавленые сыры, натуральное сливочное масло, спреды и маргарин под несколькими собственными торговыми марками: Favorit Cheese, «Чулымский маслосырзавод», «Крестьяночка», «Крестьянское Сибирское», «Престол», «ГОСТ», «Чулымское», FAVORIT OIL и другие, а также под марками партнеров: «Фермер-Центр», «Мария- Ра», «Ярче». Производство находится на 2 промплощадках, расположенных в Новосибирской области. За 6 месяцев 2021 года компания выпустила: 320 тонн сыров, из них 176 — свежих, 135 — плавленых (за 2020-й — 680 тонн, за 2019-й — 651 тонну); 947 тонн масложировой продукции, в том числе 694 тонны — спреды, 225 тонн — масло, 28 тонн — маргарин (за 2020-й — 1873 тонны, за 2019-й — 2153 тонны)

Продукция компании поставляется в 15 тысяч торговых точек. 86% продукции реализуются в 8 регионах РФ, более 50% продаж приходятся на субъекты СФО. Оставшиеся 14% приходятся на прочие регионы, включая зарубежные страны (Казахстан, Киргизия, Монголия), доля поставок в которые не превышает 1,5%. Также компания развивает поставки в Таджикистан и Узбекистан.

Наибольший объем в структуре выручки за первое полугодие 2021 года занимают масло сливочное (31,7%) и сыр свежий (30,3%). Доля выручки от реализации спредов составила 24,1%. Доля свежих сыров в выручке ежегодно увеличивается, что связано с высоким спросом конечного потребителя на продукцию. Наиболее высокая валовая рентабельность приходится на спреды (не ниже 26%), уточняется в презентации эмитента.

По итогам 6 месяцев 2021 года выручка компании составила 281 млн рублей (за 2020-й — 580 млн, 2019-й — 548 млн). Чистая прибыль по итогам полугодия — 11,8 млн рублей, (за 2020 год — 23 млн, за 2019-й — 30,6 млн).

Глобальная цель эмитента — занять 30% рынка свежих сыров Новосибирской области, увеличить долю на рынке Сибири и Дальнего Востока. В планах компании на ближайшие 5 лет — расширение площадей для изготовления сыров для увеличения производства в 2,5-3 раза; организация отдельного участка производства сыров группы «Адыгейских» (это позволит увеличить их выпуск в 2-3 раза), тем самым освободив мощности для производства сыров группы «Паста Филата», увеличив их производство в 3 раза; расширение ассортимента по группам сыров.