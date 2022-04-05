Приставы не будут взыскивать долги с военнослужащих, задействованных в специальной военной операции на Украине

В период западных санкций Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области приостанавливает взыскание долгов с граждан, которые находятся на специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

— Мы принимаем необходимые меры для стабилизации социально-экономической ситуации в регионе. Чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, которые подтверждают наличие оснований для приостановления, — сообщил главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.

Следует отметить, что, согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российский Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по просьбе взыскателей, находящихся в таких же условиях, исполнительные производства подлежат приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично.

Предоставить документы должностным лицам УФССП России по Новосибирской области могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством. Кроме того, судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, которые являются основаниями для такого приостановления.