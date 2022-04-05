Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Министерство экономического развития Новосибирской области озвучило новую меру поддержки предпринимателей в сфере туризма. Речь идет о предоставлении субсидии в размере 50% от стоимости модульных некапитальных средств размещения. Построить модульные гостиницы нужно в 2022 году. 50% в проект должен вложить сам предприниматель.

Проект на создание или расширение гостиницы должен соответствовать условиям:

— создание не менее 10 модулей (боксов) в рамках одного объекта (гостиницы);

— предельный размер субсидии из средств федерального и регионального бюджета на 1 модуль (бокс) составляет 50% его стоимости, но не более 1,5 млн рублей;

— начало эксплуатации в течение 2022 года;

— минимальная сумма субсидии (гранта) одному получателю (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) от 10 млн рублей.

В Минэкономразвития заявляют, что реализация данных мер поддержки позволит уже в 2022 году количество увеличить количество средств размещения, расширить номерной фонд, создать новые рабочие места и привлечь частные инвестиции в сферу туризма.

Заявки собираются до 8 апреля.