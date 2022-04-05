Для компаний МСБ появилась возможность оплаты комиссии за выдачу банковских гарантий по QR-коду

Оплата по QR-коду возможна при подаче заявки на банковскую гарантию по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в ОНЛАЙН-офисе. Чтобы воспользоваться сервисом:
Добавим, что Банк «Левобережный» (ПАО) выдает гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ на любые цели: участие в конкурсе/тендере, исполнение контракта, возврат авансового платежа, обеспечение гарантийных обязательств.
Получить гарантию по рамочному соглашению можно в течение 20 минут после подачи заявки, без визита в банк. Лимит – до 50 млн рублей, срок – до 5 лет. В момент подачи заявки клиент получает бланк гарантии, который банк может согласовать с бенефициаром без вашего участия. Оставить заявку на банковскую гарантию можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе.
Также в банке действуют выгодные предложения:
Получить консультацию можно у персонального менеджера, в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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