Для компаний МСБ появилась возможность оплаты комиссии за выдачу банковских гарантий по QR-коду

Оплата по QR-коду возможна при подаче заявки на банковскую гарантию по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП в ОНЛАЙН-офисе. Чтобы воспользоваться сервисом:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в ОНЛАЙН-офисе по электронной почте и номеру телефона. В разделе «Гарантии» нажмите «Получить гарантию». Оплатите комиссию по QR-коду, размещенному в файле «Реквизиты для оплаты комиссии» в разделе «Документы по заявке».

Добавим, что Банк «Левобережный» (ПАО) выдает гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ на любые цели: участие в конкурсе/тендере, исполнение контракта, возврат авансового платежа, обеспечение гарантийных обязательств.

Получить гарантию по рамочному соглашению можно в течение 20 минут после подачи заявки, без визита в банк. Лимит – до 50 млн рублей, срок – до 5 лет. В момент подачи заявки клиент получает бланк гарантии, который банк может согласовать с бенефициаром без вашего участия. Оставить заявку на банковскую гарантию можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе.

Также в банке действуют выгодные предложения:

откройте расчетный счет и получите скидку 10% на комиссию за оформление банковской гарантии. Первый месяц обслуживания по расчетному счету предоставляется бесплатно;

оформите кредит под контракт на исполнение контракта и получите скидку 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту.

Получить консультацию можно у персонального менеджера, в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный».