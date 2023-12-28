Приставы помогли вернуть матери автомобиль сына в Новосибирске

Судебные приставы изъяли незаконно оформленный автомобиль, который передали женщине из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Новосибирской области.

— Причина судебных тяжб — вступление в права наследования, — говорится в сообщении.

По сообщению ФССП, сожительница умершего собственника автомобиля тайно переоформила его на себя. А мать сына вступив в наследство обнаружила японский внедорожник в документах.

Из-за этого она подала исковое заявление о признании фиктивным регистрацию автомобиля.

— Служители Фемиды требование истицы удовлетворили полностью, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что должница вместе с машиной находится в Иркутске. Поэтому судебные приставы из соседнего региона вышли на предполагаемый адрес нахождения женщины и вручили ей требование. Испугавшись последствий, женщина рассказала, где спрятала внедорожник.

Новосибирские приставы отыскали машину на парковке в промышленной зоне Дзержинского района. Затем автомобиль был передан законному владельцу. Стоит отметить, что должница также нужно оплатить исполнительский сбор в 50 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что контрабанду хвойного леса пресекли в Новосибирской области.