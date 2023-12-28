Александр Аксененко: Программы льготной ипотеки будут уходить в адресность

Александр Аксененко, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы ФС РФ, председатель РО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области прокомментировал ключевые тренды в строительстве и политике, которые были актуальны для России в целом, и для Новосибирской области в частности в 2023 году, а также дал прогноз на 2024 год:

Строительство: доработка КРТ и расширение механизма эскроу

— Одна из важных тем, над которой сейчас работает наш комитет, — усовершенствование инструмента КРТ (комплексное развитие территорий). Еще в 2020 году был принят 494-ФЗ о КРТ. Его основная задача — развитие инфраструктуры поселений и городов, в том числе ликвидация ветхого и аварийного жилья и ввод нового. На этот инструмент возлагались большие надежды, но как следует он так и не заработал.

До конца сессии мы успели рассмотреть изменения в закон. А 25 декабря президент уже подписал этот документ. В федеральное законодательство водится понятие «оператор КРТ», прописываются требования и дополнительные полномочия оператора, также уточняются полномочия «ДОМ.РФ» (возможность «ДОМ.РФ» получать долю квартир в построенном жилье в рамках аукционов по проектам КРТ; позже они могут быть переданы без торгов регионам и муниципалитетам по «официальным» ценам Минстроя для решения социальных задач), упрощаются некоторые процедуры.

По сути, в Новосибирской области этот опыт с оператором КРТ уже есть. Речь идет об АО «Агентство развития жилищного строительства» (подведомственно правительству Новосибирской области), у него в управлении площадки — средства от реализации отдельных участков консолидируются оператором и инвестируются в строительство соцобъектов на данной территории. На примере мирокрайона Клюквенный регион отметил эффективность такого подхода.

В рамках работы над поправками в КРТ многие регионы, в их числе и Новосибирская область, прислали свои предложения. Часть из них нашла отражение в финальном документе. Но основная работа по предложениям из регионов и по поручению председателя Госдумы продолжится в комитете уже в весеннюю сессию. Это более социальные аспекты, которые будут касаться обеспеченности территорий школами, полицейскими участками, пожарными депо.

Также в 2023 году мы начали рассмотрение законопроекта «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использование счетов эскроу». Его принятие позволит создать на рынке частного домостроения аналог проектного финансирования для профессиональных подрядчиков. Этот механизм уже отлично обкатан на долевом строительстве многоквартирных домов, и в связи со взятым курсом на развитие сегмента индивидуального жилья встал вопрос о создании надежных сценариев строительства и в ИЖС. Ввели ряд требований. Например, чтобы иметь возможность заключить договор строительного подряда с использованием денег, размещенных на счетах эскроу, жилое помещение должно строиться при использовании типовой проектной документации или готовых домокомплектов. Также денежные средства, размещенные на эскроу-счетах, будут застрахованы — в размере до 10 млн рублей.

В перспективе в 2024 году на рынке жилья будет развиваться следующий сценарий, обозначенный в правительстве РФ: программы льготной ипотеки станут глубже уходить в адресность. Центробанк тоже уже предпринял ряд, так скажем, резких движений, чтобы замедлить объемы ипотечного кредитования.

Политика: выборы президента России

Основные надежды в наступающем году связаны с победным завершением СВО и поддержкой наших военнослужащих, их семей.

Другое немаловажное событие — выборы президента Российской Федерации. Единый день голосования назван, и Владимир Путин о своем участие заявил. Здесь отмечу позицию нашей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». В декабре прошел XIII съезд партии СРПЗП, и голосование делегатов от разных регионов подтвердило наше намерение своим кандидатом назвать действующего президента. Также на съезде были озвучены основные темы, на которые мы предлагаем президенту обратить внимание:

В первую очередь это формирование по-настоящему суверенной экономики, с сильной инвестиционной валютой. Пока мы балансируем в смене зависимости от Запада на зависимость от Китая. Нужна самодостаточность.

Необходимо пересмотреть подход к миграционной политике.

Нужно до конца разобраться с вопросами реабилитации участников СВО и с равенством выплат и льгот для всех.

То есть мы своей поддержкой действующего президента говорим о том, что ему под силу довести все до победного финала. Но это не значит, что в стране нет проблем.

Что касается региона, то внимание приковано к двум профильным для меня, как депутата, темам.

Это расселение аварийного жилья — и здесь, как я уже говорил, большие надежды возлагаются на подкорректированный инструмент КРТ.

И вторая тема — это состояние инженерных сетей в жилищно-коммунальном секторе. В отопительный сезон это звучит наиболее актуально. Здесь у нашей фракции в Госдуме есть несколько предложений, как законодательно помочь навести порядок в этой сфере. Например, нормативно отрегулировать объем и адресность мероприятий, которые должны проводиться за счет платежных поступление граждан в счет оплаты коммунальных услуг. То есть делать систему ЖКХ более прозрачной.