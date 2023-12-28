Рекламодателям

Александр Аксененко: Программы льготной ипотеки будут уходить в адресность

А система ЖКХ — становиться более прозрачной.
  • 28/12/2023, 11:30

Александр Аксененко, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы ФС РФ, председатель РО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА  ПРАВДУ» в Новосибирской области прокомментировал ключевые тренды в строительстве и политике, которые были актуальны для России в целом, и для Новосибирской области в частности в 2023 году, а также дал прогноз на 2024 год:

Строительство: доработка КРТ и расширение механизма эскроу

Александр Аксененко, депутат Госдумы, председатель РО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области— Одна из важных тем, над которой сейчас работает наш комитет, — усовершенствование инструмента КРТ (комплексное развитие территорий). Еще в 2020 году был принят 494-ФЗ о КРТ. Его основная задача — развитие инфраструктуры поселений и городов, в том числе ликвидация ветхого и аварийного жилья и ввод нового. На этот инструмент возлагались большие надежды, но как следует он так и не заработал.

До конца сессии мы успели рассмотреть изменения в закон. А 25 декабря президент уже подписал этот документ. В федеральное законодательство водится понятие «оператор КРТ», прописываются требования и дополнительные полномочия оператора, также уточняются полномочия «ДОМ.РФ» (возможность «ДОМ.РФ» получать долю квартир в построенном жилье в рамках аукционов по проектам КРТ; позже они могут быть переданы без торгов регионам и муниципалитетам по «официальным» ценам Минстроя для решения социальных задач), упрощаются некоторые процедуры.

По сути, в Новосибирской области этот опыт с оператором КРТ уже есть. Речь идет об АО «Агентство развития жилищного строительства» (подведомственно правительству Новосибирской области), у него в управлении площадки — средства от реализации отдельных участков консолидируются оператором и инвестируются в строительство соцобъектов на данной территории. На примере мирокрайона Клюквенный регион отметил эффективность такого подхода.

В рамках работы над поправками в КРТ многие регионы, в их числе и Новосибирская область, прислали свои предложения. Часть из них нашла отражение в финальном документе. Но основная работа по предложениям из регионов и по поручению председателя Госдумы продолжится в комитете уже в весеннюю сессию. Это более социальные аспекты, которые будут касаться обеспеченности территорий школами, полицейскими участками, пожарными депо.

Также в 2023 году мы начали рассмотрение законопроекта «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использование счетов эскроу». Его принятие позволит создать на рынке частного домостроения аналог проектного финансирования для профессиональных подрядчиков. Этот механизм уже отлично обкатан на долевом строительстве многоквартирных домов, и в связи со взятым курсом на развитие сегмента индивидуального жилья встал вопрос о создании надежных сценариев строительства и в ИЖС. Ввели ряд требований. Например, чтобы иметь возможность заключить договор строительного подряда с использованием денег, размещенных на счетах эскроу, жилое помещение должно строиться при использовании типовой проектной документации или готовых домокомплектов. Также денежные средства, размещенные на эскроу-счетах, будут застрахованы — в размере до 10 млн рублей.

В перспективе в 2024 году на рынке жилья будет развиваться следующий сценарий, обозначенный в правительстве РФ: программы льготной ипотеки станут глубже уходить в адресность. Центробанк тоже уже предпринял ряд, так скажем, резких движений, чтобы замедлить объемы ипотечного кредитования.

Политика: выборы президента России

Основные надежды в наступающем году связаны с победным завершением СВО и поддержкой наших военнослужащих, их семей.

Другое немаловажное событие — выборы президента Российской Федерации. Единый день голосования назван, и Владимир Путин о своем участие заявил. Здесь отмечу позицию нашей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». В декабре прошел XIII съезд партии СРПЗП, и голосование делегатов от разных регионов подтвердило наше намерение своим кандидатом назвать действующего президента. Также на съезде были озвучены основные темы, на которые мы предлагаем президенту обратить внимание:

  • В первую очередь это формирование по-настоящему суверенной экономики, с сильной инвестиционной валютой. Пока мы балансируем в смене зависимости от Запада на зависимость от Китая. Нужна самодостаточность.
  • Необходимо пересмотреть подход к миграционной политике.
  • Нужно до конца разобраться с вопросами реабилитации участников СВО и с равенством выплат и льгот для всех.
  • То есть мы своей поддержкой действующего президента говорим о том, что ему под силу довести все до победного финала. Но это не значит, что в стране нет проблем.

Что касается региона, то внимание приковано к двум профильным для меня, как депутата, темам.

Это расселение аварийного жилья — и здесь, как я уже говорил, большие надежды возлагаются на подкорректированный инструмент КРТ.

И вторая тема — это состояние инженерных сетей в жилищно-коммунальном секторе. В отопительный сезон это звучит наиболее актуально. Здесь у нашей фракции в Госдуме есть несколько предложений, как законодательно помочь навести порядок в этой сфере. Например, нормативно отрегулировать объем и адресность мероприятий, которые должны проводиться за счет платежных поступление граждан в счет оплаты коммунальных услуг. То есть делать систему ЖКХ более прозрачной.

Фото и комментарий предоставлены пресс-службой Александра Аксененко

1 618

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : счета эскроу для ИЖС Расселение ветхого и аварийного жилья КРТ Госдума выборы президента Александр Аксененко


0
0
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17

Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области

Синоптики рассказали о погодных рекордах 2023 года и о том, какие последствия изменения климата ждут регион.
Читать далее >>

Синоптики рассказали какой будет новогодняя ночь в Новосибирске

А также о погоде на новогодних каникулах.
Читать далее >>

В Новосибирске завершился проект «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

Его основная цель заключается в популяризации истории отечественного предпринимательства, меценатства, добровольчества и благотворительности в нашем регионе.
Читать далее >>

Елена Щербакова: За качество мы не боимся — мы им гордимся

В санаторий приезжают самые разные гости. Как изменился отдых в санаториях и портрет его постояльцев — рассказала главный врач санатория «Рассвет» Елена Щербакова.
Читать далее >>

Новостройки появятся в устье реки Иня в Новосибирске

На площадке планируется построить не менее 300 тысяч кв метров жилья.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Новосибирский бренд одежды Prima Linea — удовольствие выбора

Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой поздравили водителей в центре Новосибирска
28/12/23 16:06
Общество
Екатерина Белькова стала новым депутатом Заксобрания Новосибирской области
28/12/23 15:52
Власть Политика
Гособвинитель запросил 11 лет колонии для экс-главы новосибирского ЦОДД
28/12/23 15:41
Право&Порядок
Новосибирец заплатит 20 тысяч за «леща» чужому ребенку в Новосибирске
28/12/23 15:17
Общество Право&Порядок
В следующем году свои двери распахнут две новых школы в Новосибирске
28/12/23 15:05
Город
Ноябрьский ураган может повториться в Новосибирской области
28/12/23 14:48
Общество
Названы условия появления вомбатов в Новосибирском зоопарке
28/12/23 14:26
Общество
5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области
28/12/23 14:05
Бизнес ЦУР
Разработку из Академпарка представили в кампусе «Высшей школы нефти»
28/12/23 14:02
Бизнес Наука
Синоптики рассказали какой будет новогодняя ночь в Новосибирске
28/12/23 13:56
Город Общество
Новосибирская ГИБДД предупредила о штрафах за езду на автомобилях покойников
28/12/23 13:37
Право&Порядок Транспорт
На месте разрушенной школы построили новый лицей в Новосибирске
28/12/23 12:36
Общество
Хирурги избавили мужчину от аритмии с редчайшим синдромом Фабри в Новосибирске
28/12/23 12:33
Медицина
Отставки и назначения 2023 года в Новосибирской области
28/12/23 12:21
Власть Отставки и назначения
Тысяча новосибирских сирот получили жилье в 2023 году
28/12/23 12:02
Общество
Приставы помогли вернуть матери автомобиль сына в Новосибирске
28/12/23 11:33
Право&Порядок
Александр Аксененко: Программы льготной ипотеки будут уходить в адресность
28/12/23 11:30
В метрополитене рассказали о графике работы в новогоднюю ночь в Новосибирске
28/12/23 11:28
Транспорт
Продлен запрет движения транспорта на площади инженера Будагова в Новосибирске
28/12/23 11:21
Транспорт
ЦИК принял документы уроженца Новосибирска Николая Харитонова на пост президента
28/12/23 11:19
Власть Политика
Популярное
Важные разъяснения об индексации пенсий в январе 2024
28/12/23 14:22
Для автотуристов сделают удобные заправки, хорошие дороги и связь
28/12/23 12:15
Минздрав предложил понизить возраст первого осмотра девочек акушером-гинекологом
28/12/23 10:05
Кибермошенники все чаще используют дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей
27/12/23 12:55
Когда упадут цены на авто с пробегом, рассказал эксперт
27/12/23 10:06
Тамара Глоба: Три знака ждут невообразимые перемены в начале 2024
26/12/23 16:47

Новости компаний

Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска