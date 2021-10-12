Mail.ru переименуют в VK Group

Mail.ru запланировала ребрендинг. Все сервисы компании будут переименованы в едином стиле. Об этом рассказал в ходе видеоконференции глава Mail.ru Борис Добродеев.

По информации федеральных СМИ, домен VK Group зарегистрирован 28 июня этого года. С этого времени в приложение уже интегрировали ряд сервисов корпорации. Судя по выбору домена, корпорация признала VK своим главным продуктом.

В рамках ребрендинга компания переименует некоторые серверы: приложение Boom теперь будет называться «VK Музыка», бывшая «Юла» — «VK Объявления», приложение для знакомств Lovina теперь называется «VK Знакомства».

Отметим, что компания уже экспериментировала со сменой брендов своих проектов. Так, проект Worki был переименован в «VK Работа». Но переименование всего холдинга является существенно более серьезным шагом: скорее всего, это признание того факта, что почта становится менее современным способом коммуникации, чем мессенджеры и соцсети.

Процесс обновления будет двойственным: с одной стороны, старые проекты будут «прилепляться» бренду VK, с другой — сам бренд VK, как это ни странно, будет дистанцироваться от социальной сети «ВКонтакте».

Помимо изменения брендов существенно переформатируют портфель проектов компании. Возможно, все контентные редакции будут поглощены. Авторы контентных проектов станут редакторами контентной медиасети — по аналогии с UGC-проектами «Яндекса».

Напомним, что еще в июне текущего года в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что Mail.ru Group и «Сбер» планируют разделить активы из общего предприятия в сфере транспорта и еды.

Mail.ru Group — российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году Юрием Мильнером, Григорием Фингером и Дмитрием Гришиным. Среди ее активов — Mail.ru Group, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». На сегодняшний день 97 млн посетителей ежемесячно пользуются платформой «ВКонтакте», 15 млн обмениваются сообщениями. Совокупный доход Mail.ru Group за 2019 год составил 87,6 млрд рублей (на 23% больше, чем в 2018-м). Совокупная чистая прибыль за 2019 год составила 15,3 млрд рублей (на 1,4 % больше, чем в 2018-м). 42% совокупного дохода принесла онлайн-реклама, 32% — игровое направление, 18,6% — дополнительные платные сервисы, 7% — новые проекты. Значительный рост продемонстрировали направления онлайн-рекламы, онлайн-игр и социальных сетей. В частности, доход от иностранных пользователей онлайн-игр вырос на 68%.