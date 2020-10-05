Приумножьте капитал вашей компании с депозитом «Накопительный»

Депозит «Накопительный» удобен клиентам, планирующим увеличить сумму вклада путем внесения дополнительных взносов. Главное преимущество в том, что пополнять можно неограниченное количество раз на разные суммы. Например, увеличив денежный поток бизнеса, часть вырученных средств вы можете добавить на свой депозит. При этом ваш доход гарантирован, потому что процентная ставка фиксируется при размещении.

Депозит «Накопительный» оформляется на срок от трех месяцев до года. Индивидуальные предприниматели могут размещать от 200 тысяч рублей и периодически делать дополнительные взносы от 50 тысяч рублей. Первоначальная сумма размещения для юридических лиц составляет полмиллиона рублей, допвзносы – от 100 тысяч рублей. Максимальная сумма депозита – 300 млн рублей. Общий размер допвзносов не должен превышать 300% от первоначальной суммы депозита.

Предположим, вы, будучи ИП, оформили депозит «Накопительный» на 250 тысяч рублей. Значит, пополнить его вы сможете еще на 750 тысяч рублей (250 000 * 300%) любыми траншами от 50 тысяч рублей. По окончании срока договора вы получите свой гарантированный доход.

Получить консультацию можно в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) и по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555. Оставьте онлайн-заявку на оформление депозита.

Фото: пресс-служба банка